Гвардейци припаднаха в Елисейския дворец, Макрон се притече на помощ (ВИДЕО)

Член на френския почетен караул припадна по време на пристигането на словашкия президент Петер Пелегрини в Елисейския дворец в Париж. Президентът Еманюел Макрон и негови сътрудници се притекоха на помощ, преди караулният да бъде отведен. Причината остава неизвестна. На видео, публикувано от Reuters, се вижда как автомобилът на словашкия президент спира пред двора на президентската резиденция в момента, в който на гвардееца му прилошава, изпуска сабята си и пада.
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Френският президент чува шума от падането, след което се обръща и се приближава към падналия гвардеец. Членът на почетната гвардия е отнесен бързо, докато Петер Пелегрини, който по време на суматохата излезе от автомобила си, остана слисан и изчаква.
На други кадри пък се вижда как още един гвардеец се олюлява и пада в преддверието на Елисейския дворец.
A French honor guard fainted during Slovak President Peter Pellegrini’s arrival at the Élysée Palace in Paris on Wednesday. Macron and staff rushed to assist before the guard was escorted away. The cause remains unknown. https://t.co/vdPGMlrQAp— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026