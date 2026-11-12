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Гвардейци припаднаха в Елисейския дворец, Макрон се притече на помощ (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 11:18 часа 981 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гвардейци припаднаха в Елисейския дворец, Макрон се притече на помощ (ВИДЕО)

Член на френския почетен караул припадна по време на пристигането на словашкия президент Петер Пелегрини в Елисейския дворец в Париж. Президентът Еманюел Макрон и негови сътрудници се притекоха на помощ, преди караулният да бъде отведен. Причината остава неизвестна. На видео, публикувано от Reuters, се вижда как автомобилът на словашкия президент спира пред двора на президентската резиденция в момента, в който на гвардееца му прилошава, изпуска сабята си и пада. 

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Френският президент чува шума от падането, след което се обръща и се приближава към падналия гвардеец. Членът на почетната гвардия е отнесен бързо, докато Петер Пелегрини, който по време на суматохата излезе от автомобила си, остана слисан и изчаква.

На други кадри пък се вижда как още един гвардеец се олюлява и пада в преддверието на Елисейския дворец. 

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гвардейци Еманюел Макрон Петер Пелегрини
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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