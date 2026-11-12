След загубата от ЦСКА: Голямата криза в Левски се задълбочава

Лески загуби от ЦСКА и втория мач помежду им от началото на сезона, като този път "сините" допуснаха поражение с 0:3. Старши треньорът Хулио Веласкес даде на футболистите си ден почивка, след което те се завърнаха към обичайния си график. Но според колегите от "Мач Телеграф", на първата тренировка на отбора не е бил забелязан един от играчите, които взеха участие срещу ЦСКА. Става въпрос за Мустафа Сангаре.

Мустафа Сангаре е контузен отново

Мустафа Сангаре влезе като резерва срещу ЦСКА и записа 28 минути игра. Това бе част от постепенното му завръщане в състава на Левски, като той претърпя няколко последователни контузии, от които се възстановяваше доста време. Срещата с ЦСКА беше петата поредна, в която Сангаре влизаше като резерва и очакванията бяха съвсем скоро да се завърне в титулярния състав на Левски. Но още по време на мача, той даде знак, че не се чувства добре. Нападателят завърши срещата, но явно отново е контузен.

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Сангаре вкара само 1 гол от март насам

Мустафа Сангаре отново е част от лазарета на Левски, където са още Сержиньо, Мазир Сула, Радослав Кирилов и Асен Митков. Така кризата с контузени в Левски се задълбочава още повече. Първата по-сериозна контузия на Сангаре дойде още през месец март и от тогава той не може да се завърне пълноценно в игра за Левски. За този период нападателят отбеляза само 1 гол за "сините" - при победата с 1:0 над Дунав Русе в мач от 14-ия кръг на Първа лига този сезон.

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