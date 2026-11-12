Откриха най-старата двойка черни дупки, които оспорват идеята за произхода на Вселената

Астрономи, използващи наземния телескоп Gemini North (намира се в Хавай) и космическия телескоп Webb, откриха двойка от най-старите и най-далечни свръхмасивни черни дупки. Те са били видени такива, каквито са били 900 милиона години след Големия взрив. Според учените все още няма обяснение как тази двойка черни дупки, активно поглъщащи материя, е успяла да натрупа огромна маса на толкова ранен етап от историята на Вселената. Резултатите от изследването са публикувани в Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

Дветет най-стари масивни черни дупки

Когато черните дупки активно поглъщат материя, материята около тях се нагрява и излъчва интензивно лъчение. Такива обекти се наричат ​​квазари и се намират в центровете на големи галактики.

През първите милиарди години от историята на Вселената, галактиките и техните централни черни дупки са се разраствали бързо. Галактиките често са се сблъсквали и сливали, създавайки двойки черни дупки. Някои от тях са квазарни двойки.

Астрономи откриха най-старата и най-далечна двойка квазари, наречена J1602+4228AB и с хавайския прякор Nаpоwawа enakaulua. Това е най-старата известна близка двойка квазари. Масата на всяка черна дупка е достигнала стойности, за които няма теоретично обяснение. Тази двойка черни дупки се е появила толкова рано в историята на Вселената, че просто не е могла да има достатъчно материя, за да натрупа такава огромна маса.

Според изследването, двете черни дупки са разделени от 18 100 светлинни години. Това е около една пета от диаметъра на нашата галактика Млечен път. Масата на едната черна дупка надвишава масата на Слънцето с 1,5 милиарда пъти, а масата на втората - с 400 милиона пъти. Колосалната маса на J1602+4228AB поставя под въпрос настоящите представи за това как са се образували мащабни космически структури.

Според учените няма теоретично обяснение как е възможно 900 милиона години след Големия взрив да съществува такава масивна черна дупка, камо ли двойка такива черни дупки.

Когато възрастта на Вселената е била само една тринадесета от сегашната ѝ възраст, тези свръхмасивни черни дупки са имали същата маса, каквато астрономите виждат днес.

Въпреки че историята на произхода на J1602+4228AB остава загадка, астрономите смятат, че тази необичайна двойка квазари може да се е образувала от екстремен пик в плътността на материята в ранната Вселена. Това означава, че взаимодействието на галактиките едновременно е насърчило образуването на нови звезди и бързия растеж на черни дупки. Но това е само предположение.

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