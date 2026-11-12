Рябков говори, руската политическа боза за Украйна и НАТО става по-рядка: Къшнър и Уиткоф са добрички, Европа - лоша

Русия се надява, че срещата с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва ще помогне за напредъка на диалога. Това заяви пред репортери руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, предаде ТАСС. Очаква се скоро Уиткоф и Къшнър да се срещнат с руския диктатор Владимир Путин, след като преди това бяха приети от съветника му Юрий Ушаков за "консултации":

US negotiators Steve Witkoff and Jared Kushner have arrived in Moscow Washington has asked Russia to prepare proposals for a European security agreement and outline the steps Moscow is willing to take to reduce tensions, Axios reports. During their meeting with Vladimir Putin, Witkoff and Kushner also intend to propose including European representatives in the next round of negotiations on ending the war in Ukraine. — NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026

Steve Witkoff and Jared Kushner have arrived in Moscow for a meeting with Putin. Their visit follows the Abu Dhabi peace talks, where territorial issues and a proposed European security framework remained central. The US envoys are due to meet Zelensky afterward. #Ukraine https://t.co/6nKj5flMKG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2026

За пореден път руско официално лице побърза да атакува Европа вербално по темата, затвърждавайки впечатлението, че основна задача на дипломацията на Кремъл е САЩ и Старият континент да не се съюзят безрезервно по въпроса с Украйна - Още: Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са на една вълна

Има неоспорим стремеж от страна на Съединените щати да намерят решение на украинския конфликт, каза Рябков и изрично похвали американците, че работели професионално и не се задълбавали в "стари" въпроси като европейците. Но според него подходите, които се разработват за Украйна в Абу Даби, съдържат елементи, които "повдигат възражения". Руският заместник-министър на външните работи обаче изрази надежда, че желанието на Вашингтон да намери приемливо решение на украинския конфликт ще улесни процеса на уреждане.

На тристранните преговори в Абу Даби Русия представи конкретни позиции относно подхода си към Украйна, проведе кръга разговори по недекларативен начин и даде храна за размисъл. Москва очаква отговор, уточни Рябков. По думите му, Европа е негативно настроена към идеите за уреждане, предложени от американската администрация. Русия се надява Европа да се поучи от грешките си, продължи той - Още: Голямата игра отвъд Украйна: Отговори от Абу Даби на желанието на Путин да върне НАТО назад в Европа (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Очевидно нашите подходи са неприемливи за европейците. Не искам да говоря от тяхно име, но от нашите наблюдения те са също толкова негативно настроени към идеите, предложени от американската администрация", отбеляза висшият дипломат. Руската страна все още не е чула нито едно конструктивно и последователно предложение за от европейците, които са толкова нетърпеливи да играят политическа роля в преговорния процес.

"Те [европейците], водени от самодоволство и убеждението, че са спечелили Студената война, избутаха границите на НАТО все по-на изток, но в крайна сметка стигнаха до това, което стана сега. Надявам се, че от това ще бъдат извлечени поуки", коментира Рябков и пак наблегна как Русия през 2021 година предложила алтернатива, обаче Западът (изрично Рябков набляга на Европа, не на САЩ) не обърнал внимание - ОЩЕ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

"Ние разбираме, че Европа в момента претендира за някаква политическа роля, но тази роля изглежда чисто деструктивна и негативна от работна гледна точка", подчерта висшият дипломат.

"Предоставихме достатъчно храна за размисъл и се надявам, че отговорът на нея ще позволи на нашите американски колеги, особено предвид ключовите преговори, които се провеждат днес в Москва, да подходят към следващия кръг с по-подготвена позиция, което допълнително ще засили разглеждането на нашите неотменими, железни, императивни подходи и искания", добави Рябков, визирайки "гаранциите за сигурност" на Русия, а именно - НАТО назад от границите ѝ, до положението от 1997 година.

Резултатите от тристранните преговори между Русия, Съединените щати и Украйна в Абу Даби показват възможността, при наличие на политическа воля, да се изгради нещо функционално, като същевременно се избягва ескалация, смята Рябков.

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