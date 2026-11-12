Между 1 и 9 българи са загинали за Русия във войната срещу Украйна (КАРТА)

Между 1 и 9 български граждани са загинали във войната в Украйна, сражавайки се за армията на руския диктатор Владимир Путин. Това става ясно от поверителни данни от Руската държавна статистическа служба ("Росстат"), извлечени от беларуската опозиционна група Cyber Partisans и украинската хакерска организация Silent Crow. По-късно те са били предоставени на Bloomberg и на малка група други медии, за да станат по-широкоразпространени.

От кои държави има най-много загинали?

Съгласно публикувана карта към данните - има и загинали българи, които са се включили в руската армия, но те са в най-малката графа - между 1 и 9 души. Повече подробности не са оповестени.

Общо 11 335 души, родени извън Руската федерация или притежаващи чуждо гражданство, са загинали в пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна, сражавайки се на негова страна, сочат данните.

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Около 3700 от загиналите чуждестранни бойци са били украински граждани или хора, родени в Украйна, след като тя става независима държава вследствие на разпадането на СССР. Повечето от тях са живели в окупираните територии на Източна и Южна Украйна.

Като цяло, около 80% от загиналите чужденци са били от бившите съветски републики.

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Още около 300 от загиналите са били германски граждани. Повечето от тях са родени преди 1992 г. в източногермански градове с военни гарнизони като Потсдам и Магдебург. Съветски, а по-късно и руски войски, са били разположени в тези региони до 1994 г.

Базата данни не съдържа информация относно смъртните случаи на севернокорейски войници в Украйна, т.е. Русия не е издала смъртни актове за нито един севернокореец, защото те са били част от чуждестранни подразделения, а не лица, които са се присъединили към руската армия.

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Подчертава се още, че има значителен брой загинали хора от Непал, Шри Ланка, Китай, Нигерия, Кения, Колумбия.

Смъртните случаи, открити в базата данни, са регистрирани в периода от 24 февруари 2022 г. до края на август 2026 г. и са изрично свързани с войната.