Пак услуга за Москва: Защо Starshield на Мъск отново ограничи скоростта в Украйна

Украинските военни отново регистрират прекъсвания в сателитните комуникации Starshield по цялата фронтова линия и над временно окупираните територии и това се случва вече от няколко дни. Това обяви президентът Володимир Зеленски, добавяйки, че не става дума за "случайност". Украинските военни са проверили системата и са установили, че ограничението на скоростта е системно. А това не позволява на украинските прехващачи да свалят някои руски реактивни дронове, поради което вече е имало попадения, които е можело да бъдат избегнати.

"Имаше доклади от министъра на отбраната на Украйна Евген Хмара и главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати. За съжаление, нашите подразделения от няколко дни регистрират значителни сривове в действието на системата Starshield над територията на Украйна: по цялата фронтова линия и във временно окупираната територия на Украйна. А именно, ограничения на скоростта на системата Starshield до 161 километра в час (100 мили в час). Украинските военни вече са проверили обстоятелствата по този въпрос и това не са случайни грешки, а системно ограничение. За нас това е преди всичко значително усложнение при прехващането на руските реактивни дронове. За съжаление, вече има попадения поради факта, че средствата за сваляне не развиват достатъчна скорост и нямат време за прехващане. За съжаление, това помага на руснаците да убиват повече украинци и да нанасят по-точни удари по Украйна. Опитваме се да изясним всички обстоятелства с американската страна", заяви Зеленски в телеграм канала си.

Последния път скоростта на Starshield също беше намалена до 161 км на 14 октомври без предупреждение.

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