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Българска и германска компании тестваха първата в Европа безпилотна система за ранно въздушно предупреждение

12 ноември 2026, 13:05 часа 1177 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Dronamics
Българска и германска компании тестваха първата в Европа безпилотна система за ранно въздушно предупреждение

Българската компания Dronamics и германската Hensoldt демонстрираха първата в Европа безпилотна система за ранно въздушно предупреждение (AEW), която дава едновременно възможности за събиране на разузнавателна информация, наблюдение, прицелване и разузнаване (ISTAR). Сензорният комплекс MissionGrid на HENSOLDT е бил интегриран и изпитан в полет на борда на товарния дрон "Черен лебед" (Black Swan) на Dronamics. Идеята е системата да се предлага като нискобюджетна алтернатива на традиционните пилотирани платформи за AEW. 

Системата може да открива въздушни, наземни и морски цели.

Detect & Defend е изцяло европейска система за въздушно ранно предупреждение, пише на сайта на българската компания. Системата е била представена за първи път по-рано тази година на Конференцията по сигурността в Мюнхен. Миналата седмица са проведени тестове в България пред потенциални крайни потребители от отбранителния сектор. По време на тестовете системата успешно е засякла движещи се превозни средства и плавателни съдове по река Дунав.

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В бъдеще се планира да се използва за дългосрочно наблюдение на източния фланг на НАТО, включително Черно море.

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Снимки: Facebook/Dronamics

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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