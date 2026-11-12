Българска и германска компании тестваха първата в Европа безпилотна система за ранно въздушно предупреждение

Българската компания Dronamics и германската Hensoldt демонстрираха първата в Европа безпилотна система за ранно въздушно предупреждение (AEW), която дава едновременно възможности за събиране на разузнавателна информация, наблюдение, прицелване и разузнаване (ISTAR). Сензорният комплекс MissionGrid на HENSOLDT е бил интегриран и изпитан в полет на борда на товарния дрон "Черен лебед" (Black Swan) на Dronamics. Идеята е системата да се предлага като нискобюджетна алтернатива на традиционните пилотирани платформи за AEW.

Системата може да открива въздушни, наземни и морски цели.

Detect & Defend е изцяло европейска система за въздушно ранно предупреждение, пише на сайта на българската компания. Системата е била представена за първи път по-рано тази година на Конференцията по сигурността в Мюнхен. Миналата седмица са проведени тестове в България пред потенциални крайни потребители от отбранителния сектор. По време на тестовете системата успешно е засякла движещи се превозни средства и плавателни съдове по река Дунав.

Още: "Най-тревожната нощ": Изтребители на НАТО два пъти неуспешно пробват да свалят дрон в Литва

В бъдеще се планира да се използва за дългосрочно наблюдение на източния фланг на НАТО, включително Черно море.

Снимки: Facebook/Dronamics

Още: Дрон достави провизии на хванато в капан шимпанзе