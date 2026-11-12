Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

Осигурил логистичната подкрепа: Подробности за втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

12 ноември 2026, 13:40 часа 859 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Осигурил логистичната подкрепа: Подробности за втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Разследването на убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов навлезе в нов етап, след като Окръжната прокуратура в Пловдив привлече втори обвиняем по делото. Става дума за 42-годишен криминално проявен мъж, за когото разследващите са събрали данни, че е осигурил логистичната подкрепа за осъществяването на престъплението. По време на официален брифинг от държавното обвинение уточниха, че мъжът е бил обявен за издирване и впоследствие е заловен при полицейска акция в жилище в Пазарджик.

ОЩЕ: Постоянен арест за втори обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Обвинението му е повдигнато официално на 11 ноември в качеството му на помагач – лице, което умишлено е улеснило физическия извършител да стигне до фаталния изстрел.

От пловдивската прокуратура са категорични, че събраните дотук доказателства не оставят никакво съмнение кой точно е натиснал спусъка. В петък (13 ноември) обвинителите ще внесат в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо 42-годишния мъж.

Към момента под наказателна отговорност за тежкото престъпление са подведени общо двама души. Законът предвижда изключително строги санкции за подобно деяние – лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Илиян Филипов беше застрелян в Пловдив в нощта срещу 30 септември. До вчера единственият арестуван по случая беше Славчо Мегеров, когото полицията задържа в София броени часове след покушението.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
убийство Илиян Филипов Славчо Мегеров
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес