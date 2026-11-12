Осигурил логистичната подкрепа: Подробности за втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Разследването на убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов навлезе в нов етап, след като Окръжната прокуратура в Пловдив привлече втори обвиняем по делото. Става дума за 42-годишен криминално проявен мъж, за когото разследващите са събрали данни, че е осигурил логистичната подкрепа за осъществяването на престъплението. По време на официален брифинг от държавното обвинение уточниха, че мъжът е бил обявен за издирване и впоследствие е заловен при полицейска акция в жилище в Пазарджик.

ОЩЕ: Постоянен арест за втори обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Обвинението му е повдигнато официално на 11 ноември в качеството му на помагач – лице, което умишлено е улеснило физическия извършител да стигне до фаталния изстрел.

От пловдивската прокуратура са категорични, че събраните дотук доказателства не оставят никакво съмнение кой точно е натиснал спусъка. В петък (13 ноември) обвинителите ще внесат в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо 42-годишния мъж.

Към момента под наказателна отговорност за тежкото престъпление са подведени общо двама души. Законът предвижда изключително строги санкции за подобно деяние – лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Илиян Филипов беше застрелян в Пловдив в нощта срещу 30 септември. До вчера единственият арестуван по случая беше Славчо Мегеров, когото полицията задържа в София броени часове след покушението.