Учени: Мистериозен обект, който набира скорост, лети към Земята

Мистериозен обект, смятан за обикновен астероид, е започнал да набира скорост, а учените не могат да намерят обяснение за това.

Мистериозният обект, който лети към Земята

Близкият до Земята астероид 1998 KY26 набира скорост, която не може да се обясни с влиянието на гравитацията на Слънцето или планетите. Тоест, движейки се през Слънчевата система, този космически камък получава енергия от някакъв друг източник. Все още не е ясно какво всъщност се случва с астероида. От друга страна, има версия, че това изобщо не е космически камък, а отдавна изгубена марсианска сонда, пише Daily Mail.

Близоземните астероиди обикалят около Слънцето и понякога се приближават до Земята. Обект 1998 KY26 се счита за близкоземен астероид. Той е широк около 11 метра, но се върти около оста си много бързо за космически обект: прави пълно завъртане за около 5 минути.

В момента 1998 KY26 е на приблизително 300 милиона километра от Земята. Изчисленията на учените показват, че през 2028 г. ще бъде още по-близо до Земята: на разстояние от 51 милиона км. А през 2039 г. ще се приближи до нашата планета още по-близо: на разстояние от 16 милиона км.

Преди три години астрономите забелязаха, че астероидът 1998 KY26 се движи по-бързо от очакваното. Той имаше леко ускорение, което не можеше да се обясни с гравитационните ефекти на Слънцето и планетите.

Авторите на ново проучване, публикувано в списание Icarus, установиха, че ускорението на астероида не може да се обясни с вътрешните му процеси. Тоест, това ускорение не може да бъде причинено от сублимация на воден лед (преход от твърдо състояние директно в газообразно), което би довело до отделяне на газ. Това отделяне би могло да осигури ускорението. Но астероидът е твърде топъл, за да задържа воден лед.

По този начин учените опровергаха теорията, че 1998 KY26 е тъмна комета. Тези обекти са подобни на астероиди, но се държат като комети, изхвърляйки газ, когато се приближават към Слънцето.

Необяснимото ускорение на 1998 KY26 е причината астрофизикът Ави Льоб от Харвардския университет да предположи, че всъщност не става въпрос за астероид, а за съветски космически кораб, изчезнал преди 40 години.

В проучване, публикувано на сървъра за препринти arXiv, Льоб предполага, че 1998 KY26 всъщност е съветската сонда Фобос-1, която е изследвала Марс и неговата луна Фобос през 1988 г., докато контактът не е бил загубен.

Размерът на 1998 KY26, изключително високата му отражателна способност, бързото му въртене и орбиталното му движение са съвместими с параметрите на космически апарат, който отдавна е изчезнал.

Астрофизикът смята, че необяснимото ускорение на 1998 KY26 може да бъде причинено от въздействието на слънчевата енергия върху металните повърхности и слънчевите панели на сондата за Марс. Това явление се нарича налягане на слънчевата радиация.

Планирано е през 2031 г. японският космически кораб „Хаябуса-2“ да се приближи и да кацне на обект 1998 KY26, за да го изучи.

Льоб смята, че вместо астероид, камерите на японската сонда ще засекат надпис върху обекта: „Произведено в СССР“.

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