Войната в Украйна:

Голямата игра отвъд Украйна: Отговори от Абу Даби на желанието на Путин да върне НАТО назад в Европа (ОБЗОР - ВИДЕО)

12 ноември 2026, 11:13 часа 547 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Голямата игра отвъд Украйна: Отговори от Абу Даби на желанието на Путин да върне НАТО назад в Европа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Само лидерите т.е. президенти и премиери могат да вземат крайните решения за мир. Това послание отправи Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп и един от двамата основни преговарящи за мир в Украйна от американска страна, веднага след края на дългоочакваните тристранни разговори между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби. Къшнър напомни колко време е отнело да бъдат сключени някои фундаментални споразумения за поне известно успокояване на Близкия изток. "Бутаме скала нагоре по хълма. Това е много, много труден конфликт", подчерта Къшнър - ОЩЕ: Пратениците на Тръмп тичат веднага при Путин след преговорите, после ще изложат "нови идеи" пред Зеленски (ВИДЕО)

Същевременно Къшнър предупреди, че руснаците искат да има повече прогрес в преговорния процес преди да има лидерска среща. Какво обаче значи да има повече прогрес – в Абу Даби руската делегация упорито буташе като приоритет да се преформатира „архитектурата за сигурност“ в цяла Европа – ОЩЕ: "Тялото на Европа е заразено, трябва да го излекуваме": Русия с пореден цинизъм след края на преговорите в ОАЕ (ВИДЕО)

Позиции – разлики от небето до земята

След като пристигна в Дъблин за срещата на Европейската политическа общност, украинският президент Володимир Зеленски изрично подчерта, че в Абу Даби за пореден път Русия отхвърля предложения на Украйна за примирие, в различни варианти (стоп на ударите по енергийни обекти, стоп на ударите в Черно море). "Руската делегация каза, че няма мандат да отговори на тези предложения", обяви украинският държавен глава. Той уточни, че Украйна и САЩ са се разбрали Къшнър и Стив Уиткоф, пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, при днешната си визита в Москва пак да повдигнат въпроса за някакво примирие пред руския диктатор Владимир Путин и Зеленски ще очаква какво ще му кажат двамата, когато дойдат след това в Дъблин да се срещнат и с него:

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Зеленски обаче ясно показа, че не очаква много от днешната среща в Москва – освен че изрично го заяви публично, той подчерта следното: "Путин иска да удържи личната си власт завинаги и да предаде империалистическите си и в много отношения просто фашистки възгледи на следващите поколения":

Как тогава ще се стигне до мир? Зеленски изрично каза, че американците повдигат непрекъснато темата с Донбас и че мислят, че Украйна трябва да предаде региона на Русия. "Невъзможно е да се говори с нас, със суверенна държава, по този начин", заяви украинският президент и добави, че сега Вашингтон се мъчи да измисли алтернативи, които да приемат и Украйна, и Русия – ОЩЕ: Пишем превзетото досега от Путин за Донбас и да има мир: План на САЩ за Украйна според The Economist

"Реалността е, че няма доверие между двете страни и това може да се очаква при конфликт като този. Но трябва да разчитаме на интереси и инициативи, на добра архитектура, за да постигнем нещо. Реалността е, че в Европа има добри структури, върху които да се гради – това смятаме да направим, но някои неща явно не работят, затова сме в петата година на най-дългата война, която Европа е виждала от много време" - думи на Къшнър, които подсказват как администрацията на Тръмп търси за какво да се хване, за да успее да убеди воюващите страни да спрат. Именно "нова архитектура за сигурност" е това, което Русия сега избута на преден план като искане – а Axios твърди, че САЩ са поискали от Руската федерация да представи детайлен план какво точно има предвид, но и да включи съответно стъпки за деескалация, както и гаранции за сигурност, че при договор за нова архитектура Русия няма пак да тръгне в един момент на война. Съгласно статията, Къшнър и Уиткоф ще говорят с Путин днес, 12 ноември, за това в Москва. На преговорите в Абу Даби руската делегация заяви, че Путин е започнал инвазията в Украйна, след като администрацията на Джо Байдън не е отговорила на писмото му от 2021 година, в което бяха изложени руски искания за бъдещето на НАТО. Американските представители възразиха, че международната ситуация се е променила оттогава. Администрацията на Доналд Тръмп очаква да преговаря паралелно за прекратяване на войната и нова европейска архитектура за сигурност, но ново споразумение за сигурността в Европа се планира да бъде уточнявано и приложено едва след постигане на споразумение за мир в Украйна. Според източници на Axios, САЩ са заявили ясно на европейските страни, че няма да сключат споразумение за сигурността на Стария континент без съгласието на Европа и Украйна и няма да предоставят на Русия право на вето върху решенията за европейска сигурност – ОЩЕ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

"В Абу Даби бяха договорени ключови принципи за бъдещо споразумение за сигурност в Европа", заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус пред Die Zeit. И той каза това, което е отразено в Axios – САЩ, Украйна и представените в Абу Даби европейски страни в Абу Даби (Германия, Франция, Италия, Великобритания) са се разбрали без да се договарят изрично с Русия, че първо в преговорите с Руската федерация трябва да се уреди въпросът с мира в Украйна, после вече ще има преговори за сигурността в Европа и НАТО. Няма обаче да се приема никакво споразумение за сигурността на Стария континент с Русия без съгласието на абсолютно всички членове на НАТО. Всичко това е предадено на Владимир Путин чрез руската делегация.

"Не сме получили нито една мирна инициатива, нито едно конкретно мирно предложение от европейските държави. Какво ще обсъждаме е непонятно. Но ако са дошли като туристи тук (в Абу Даби), могат да се социлизират в лоби бара на хотела" - така ръководителят на руската делегация в Абу Даби Владимир Медински показа ясно каква е стратегията на Путин: с всички сили да разделя Европа и да я отделя в позициите ѝ от САЩ – ОЩЕ: Владимир Медински - човекът с "излишната хромозома", заплашил Украйна, пак ще води руската преговорна делегация (ВИДЕО)

Руската наглост, изразена чрез Медински, стигна дотам той да каже следното по отношение на ролята на Европа в преговорния процес: "Мисля, че веднага щом съвестта им се събуди, в този момент те могат да станат участници в мирни преговори. Дотогава те са участници в груповата измама спрямо украинския народ и всъщност съучастници в смъртта на цивилни" - ОЩЕ: "Ще съм доволен като победим и подпишем договор по нашите условия": Гласът на Путин в Абу Даби (ВИДЕО)

Европейският външен министър Кая Калас отвърна задочно: От тези разговори Русия всъщност иска облекчаване на санкциите и освобождаване на нейни замразени активи. "Това са европейски решения – друг не може да ги направи. Разбира се, че Русия не иска да говори с Европа, защото е по-лесно да говори със САЩ". "Да приключим войната без участието на Европа е несправедливо и невъзможно, честно казано", каза и Зеленски:

Но и той, и Джаред Къшнър изтъкнаха основна слабост на Европа в целия процес – няма излъчени с единодушие представители на Стария континент, които да участват в преговорите. Трябва да изберем конкретни лица, европейски лидери, това не зависи от САЩ и Русия, а от Европа и Украйна, заяви Зеленски от Дъблин. Къшнър обаче говори за един представител на Европа – по думите му това щяло да е по-голямо постижение, отколкото Старият континент да иска руснаците да включат в преговорите всички европейски страни. Точно тук е разковничето – всичките 27 страни-членки на ЕС рядко имат съгласие по ключови въпроси за войната в Украйна, отдавна на дневен ред като антагонисти в европейската подкрепа за Украйна са европейски лидери като Роберт Фицо, а сега дори българският премиер Румен Радев:

Самият Зеленски призова Европа да разшири и затегне санкциите срещу руски физически и юридически лица, които са част или помагат на руския военнопромишлен комплекс: "Санкциите са много необходими". Удряме по руски военни заводи, имаме нужда от политическа воля и правна и икономическа помощ от европейските ни партньори, за да засилим ефекта – да има недостиг на ключови компоненти за производство на руски оръжия, обясни Зеленски, напомняйки и как чрез двустранни сделки за дронове Украйна помага и на европейските си съюзници да подобряват сигурността си. Неговата гледна точка е особена логична – ясно е, че с Русия не работят просто споразумения, нарушаването на които не носи последствия. Примерът – Меморандумът от Будапеща от 1994 година, подписан и от Русия, в който тя обещава да спазва независимостта и териториалната цялост на Украйна, установена през 1991 година. Пред датския парламент часове преди да дойде в Дъблин, украинският президент напомни, че има голям недостиг на ракети-прехващачи за ПВО системите „Пейтриът“ (Patriot) в Украйна и че тези ракети сега отиват в Близкия изток, заради войната на Тръмп в Иран. "Какво ни остава – празни системи Patriot и руски балистични ракети, които в повечето случаи нямаме с какво да свалим", каза той:

Какво се случва, като няма с какво да се свалят руските ракети – четирима загинали след руски въздушен удар по пазар в Черноморск, на фона на поредната руска ракетна атака срещу Киев и не само. Тази нощ Русия е изстреляла балистични ракети "Искандер-М"/КН-23/С-400 (украинските ВВС нарочно не казват колко) и 123 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 73 от дроновете са реактивни. Свалени са 89 дрона, 51 от които реактивни, плюс още 5 ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т", които влизат към отчета за дроновете. На 17 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО ракети и безпилотни системи. А в т.нар. ДНР 120 000 домакинства останаха без ток след пореден украински обстрел-отговор на руската агресия още от 2014 година насам. Или както заяви изигралият образа на Джайм Ланистър в култовата фентъзи поредица "Игра на тронове" актьор Николай Костер-Валдау, който сега посети Украйна и видя с очите си какво ѝ донесе Путин: "Мога да си ида у дома. Аз съм от късметлиите. Украинците не могат" - ОЩЕ: Русия пак стреля с балистични ракети по Киев, спря тока на места в Ровно (ВИДЕО)

Затова и призиви като този на Зеленски към избягалите на Запад заради войната особено по-млади украинци да се върнат са особено отчаяни. Той благодари и похвали на тези, които вече са се върнали в Украйна, признавайки, че много не са се върнали още: "Честно казано, (вярвам че) трябва да се върнат. И може да се каже, че някои украинци защитават (на фронта) страната, а други – не. Не е справедливо, но такъв е животът":

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Според публикуван в Bloomberg материал, 3700 украинци са убити във войната в Украйна като войници, които са се били на страната на Владимир Путин. Това са данни от началото на пълномащабната руска инвазия. Общо 11 335 чужденци, които са влезли в армията на Путин като войници, са убити в Украйна от 28 февруари, 2022 година насам. И други данни – досега вербовчиците на Путин са привлекли около 46 000 чужденци в неговата армия, откакто тя влезе да воюва открито в Украйна.

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 11 ноември е имало 167 бойни сблъсъка спрямо 125 на 10 ноември т.е. мащабът на бойните действия продължава да се свива. Руснаците са хвърлили 238 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 16 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2371 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 280 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 7137 FPV дрона, което е с около 1750 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Само 6 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб за последното денонощие в Покровското направление, което не се е случвало откакто преди почти 3 години руската армия превзе Авдеевка и тръгна на запад към Покровск. Според ISW, руското военно министерство продължава с лъжите за успехи на фронта – конкретно, че руснаците са превзели село Шиловка, югозападно от Добропиля, в Покровското направление. Държим инициативата в това направление, увеличаваме позициите си вътре в Добропиля, уверява Z-каналът "Рибар". 14 руски пехотни атаки са отчетени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Не е имало нито една руска пехотна атака в Купянското, Краматорското, Олександриевското и Ореховското направление. За Купянското направление има украински данни, че руснаците са засилили бомбардировките с авиобомби – по 35-40 такива бомби дневно. Само 1 е станала в Славянското направление. Докато не се справим с трудната ситуация при Лиман, е преждевременно да говорим за атака на Славянск, категоричен е Z-каналът "Два майора" за перспективите пред руската армия в този сектор на фронта. А военновременният ръководител на Херсонска област Олександър Прокудин коментира в канала си в Телеграм, че руснаците са се възползвали от примирието в Олешки, за да се върнат на позиции, от които украинците са ги изтласквали в продължение на почти година – включително позиции за оператори на дронове, с които да бъде по-ефективно тормозен град Херсон.

ОЩЕ: За мир в Украйна: Хората на Тръмп слушат повече Зеленски – или поне се преструват, че го правят (ОБЗОР – ВИДЕО)

ЗАГЛАВНАТА СНИМКА Е ИЛЮСТРАТИВНА, СЪЗДАДЕНА С ПОМОЩТА НА ИИ ИНСТРУМЕНТА CHATGPT

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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