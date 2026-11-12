Голямата игра отвъд Украйна: Отговори от Абу Даби на желанието на Путин да върне НАТО назад в Европа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Само лидерите т.е. президенти и премиери могат да вземат крайните решения за мир. Това послание отправи Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп и един от двамата основни преговарящи за мир в Украйна от американска страна, веднага след края на дългоочакваните тристранни разговори между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби. Къшнър напомни колко време е отнело да бъдат сключени някои фундаментални споразумения за поне известно успокояване на Близкия изток. "Бутаме скала нагоре по хълма. Това е много, много труден конфликт", подчерта Къшнър - ОЩЕ: Пратениците на Тръмп тичат веднага при Путин след преговорите, после ще изложат "нови идеи" пред Зеленски (ВИДЕО)
Jared Kushner on Zelensky-Putin meeting and how long deals take: When we did the Abraham Accords, it took three and a half years. We did the USMCA, that took two and a half years. The Gaza deal took a year. It's really only the leaders that can make those final decisions. We are pushing a boulder uphill. This is a very, very hard conflict.— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Същевременно Къшнър предупреди, че руснаците искат да има повече прогрес в преговорния процес преди да има лидерска среща. Какво обаче значи да има повече прогрес – в Абу Даби руската делегация упорито буташе като приоритет да се преформатира „архитектурата за сигурност“ в цяла Европа – ОЩЕ: "Тялото на Европа е заразено, трябва да го излекуваме": Русия с пореден цинизъм след края на преговорите в ОАЕ (ВИДЕО)
Jared Kushner: Russians say they want more progress before Putin and Zelensky meet face to face. There is no love or trust between the leaders. https://t.co/ZxHB4ddcAW— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Позиции – разлики от небето до земята
След като пристигна в Дъблин за срещата на Европейската политическа общност, украинският президент Володимир Зеленски изрично подчерта, че в Абу Даби за пореден път Русия отхвърля предложения на Украйна за примирие, в различни варианти (стоп на ударите по енергийни обекти, стоп на ударите в Черно море). "Руската делегация каза, че няма мандат да отговори на тези предложения", обяви украинският държавен глава. Той уточни, че Украйна и САЩ са се разбрали Къшнър и Стив Уиткоф, пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, при днешната си визита в Москва пак да повдигнат въпроса за някакво примирие пред руския диктатор Владимир Путин и Зеленски ще очаква какво ще му кажат двамата, когато дойдат след това в Дъблин да се срещнат и с него:
⚡️ Ukraine failed to reach a ceasefire agreement with Russia because Medinsky's delegation had no authority to make such a deal According to Zelensky, Witkoff and Kushner will raise these issues with Putin at tomorrow's meeting. Zelensky expects to get answers after the talks in Moscow. After all, in Abu Dhabi, the Russians were offered a ceasefire, an energy truce, and an end to attacks at sea and on critical infrastructure — but the Russian delegation remained tight-lipped.— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026
Зеленски обаче ясно показа, че не очаква много от днешната среща в Москва – освен че изрично го заяви публично, той подчерта следното: "Путин иска да удържи личната си власт завинаги и да предаде империалистическите си и в много отношения просто фашистки възгледи на следващите поколения":
Zelensky: Putin wants to keep his personal power forever and pass on his imperialist and, in many ways, simply fascist views to the next generations. https://t.co/v45s6a0ckh— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Как тогава ще се стигне до мир? Зеленски изрично каза, че американците повдигат непрекъснато темата с Донбас и че мислят, че Украйна трябва да предаде региона на Русия. "Невъзможно е да се говори с нас, със суверенна държава, по този начин", заяви украинският президент и добави, че сега Вашингтон се мъчи да измисли алтернативи, които да приемат и Украйна, и Русия – ОЩЕ: Пишем превзетото досега от Путин за Донбас и да има мир: План на САЩ за Украйна според The Economist
Zelensky: The American side very often raises the topic of Donbas, part of our Ukrainian land. They think that to stop this war, we have to give up our territory. You know, it's impossible to talk this way with us, with an independent country. So they are trying to find some modification of it.— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
"Реалността е, че няма доверие между двете страни и това може да се очаква при конфликт като този. Но трябва да разчитаме на интереси и инициативи, на добра архитектура, за да постигнем нещо. Реалността е, че в Европа има добри структури, върху които да се гради – това смятаме да направим, но някои неща явно не работят, затова сме в петата година на най-дългата война, която Европа е виждала от много време" - думи на Къшнър, които подсказват как администрацията на Тръмп търси за какво да се хване, за да успее да убеди воюващите страни да спрат. Именно "нова архитектура за сигурност" е това, което Русия сега избута на преден план като искане – а Axios твърди, че САЩ са поискали от Руската федерация да представи детайлен план какво точно има предвид, но и да включи съответно стъпки за деескалация, както и гаранции за сигурност, че при договор за нова архитектура Русия няма пак да тръгне в един момент на война. Съгласно статията, Къшнър и Уиткоф ще говорят с Путин днес, 12 ноември, за това в Москва. На преговорите в Абу Даби руската делегация заяви, че Путин е започнал инвазията в Украйна, след като администрацията на Джо Байдън не е отговорила на писмото му от 2021 година, в което бяха изложени руски искания за бъдещето на НАТО. Американските представители възразиха, че международната ситуация се е променила оттогава. Администрацията на Доналд Тръмп очаква да преговаря паралелно за прекратяване на войната и нова европейска архитектура за сигурност, но ново споразумение за сигурността в Европа се планира да бъде уточнявано и приложено едва след постигане на споразумение за мир в Украйна. Според източници на Axios, САЩ са заявили ясно на европейските страни, че няма да сключат споразумение за сигурността на Стария континент без съгласието на Европа и Украйна и няма да предоставят на Русия право на вето върху решенията за европейска сигурност – ОЩЕ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор
Jared Kushner: Some things are clearly not working, which is why we're in the fifth year of the longest war that Europe has seen in a long time. https://t.co/iXbAV8BdVx— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
"В Абу Даби бяха договорени ключови принципи за бъдещо споразумение за сигурност в Европа", заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус пред Die Zeit. И той каза това, което е отразено в Axios – САЩ, Украйна и представените в Абу Даби европейски страни в Абу Даби (Германия, Франция, Италия, Великобритания) са се разбрали без да се договарят изрично с Русия, че първо в преговорите с Руската федерация трябва да се уреди въпросът с мира в Украйна, после вече ще има преговори за сигурността в Европа и НАТО. Няма обаче да се приема никакво споразумение за сигурността на Стария континент с Русия без съгласието на абсолютно всички членове на НАТО. Всичко това е предадено на Владимир Путин чрез руската делегация.
"Не сме получили нито една мирна инициатива, нито едно конкретно мирно предложение от европейските държави. Какво ще обсъждаме е непонятно. Но ако са дошли като туристи тук (в Абу Даби), могат да се социлизират в лоби бара на хотела" - така ръководителят на руската делегация в Абу Даби Владимир Медински показа ясно каква е стратегията на Путин: с всички сили да разделя Европа и да я отделя в позициите ѝ от САЩ – ОЩЕ: Владимир Медински - човекът с "излишната хромозома", заплашил Украйна, пак ще води руската преговорна делегация (ВИДЕО)
Head of the Russian delegation Medinsky: We have not received a single peace initiative or a single concrete peace proposal from European countries. Therefore, it is unclear what there is to discuss. If they came here as tourists, let them socialize in the hotel lobby bar. https://t.co/uu0w1jzjTH— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Руската наглост, изразена чрез Медински, стигна дотам той да каже следното по отношение на ролята на Европа в преговорния процес: "Мисля, че веднага щом съвестта им се събуди, в този момент те могат да станат участници в мирни преговори. Дотогава те са участници в груповата измама спрямо украинския народ и всъщност съучастници в смъртта на цивилни" - ОЩЕ: "Ще съм доволен като победим и подпишем договор по нашите условия": Гласът на Путин в Абу Даби (ВИДЕО)
Head of the Russian delegation Medinsky on conditions for Europeans to join the talks: I think as soon as their conscience wakes up, at that moment they can become participants in peace negotiations. Until then they are participants in the group deception of the Ukrainian people and in fact accomplices in the death of the civilian population.— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Европейският външен министър Кая Калас отвърна задочно: От тези разговори Русия всъщност иска облекчаване на санкциите и освобождаване на нейни замразени активи. "Това са европейски решения – друг не може да ги направи. Разбира се, че Русия не иска да говори с Европа, защото е по-лесно да говори със САЩ". "Да приключим войната без участието на Европа е несправедливо и невъзможно, честно казано", каза и Зеленски:
Kaja Kallas on talks with Russia: What Russia wants out of these talks is the lifting of sanctions and also the release of the frozen assets. These are European decisions. They can't be made by anybody else but Europe. Of course, Russia does not want to talk to Europe, because it's easier to talk to the US.— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Zelensky: Ending this war without Europe's participation would be unfair and, frankly, impossible. https://t.co/pGkGfLolTP— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Но и той, и Джаред Къшнър изтъкнаха основна слабост на Европа в целия процес – няма излъчени с единодушие представители на Стария континент, които да участват в преговорите. Трябва да изберем конкретни лица, европейски лидери, това не зависи от САЩ и Русия, а от Европа и Украйна, заяви Зеленски от Дъблин. Къшнър обаче говори за един представител на Европа – по думите му това щяло да е по-голямо постижение, отколкото Старият континент да иска руснаците да включат в преговорите всички европейски страни. Точно тук е разковничето – всичките 27 страни-членки на ЕС рядко имат съгласие по ключови въпроси за войната в Украйна, отдавна на дневен ред като антагонисти в европейската подкрепа за Украйна са европейски лидери като Роберт Фицо, а сега дори българският премиер Румен Радев:
Zelensky: We need to choose who will represent Europe. We need to choose very specific European leaders who will represent Europe, and we need to do it in November because I think negotiations will continue. https://t.co/09t2EfQUTZ— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Jared Kushner: If Europe could identify one person to speak on their behalf, that would be a bigger achievement than getting the Russians to include them in the negotiations. https://t.co/Iu7CE6xXmR— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Самият Зеленски призова Европа да разшири и затегне санкциите срещу руски физически и юридически лица, които са част или помагат на руския военнопромишлен комплекс: "Санкциите са много необходими". Удряме по руски военни заводи, имаме нужда от политическа воля и правна и икономическа помощ от европейските ни партньори, за да засилим ефекта – да има недостиг на ключови компоненти за производство на руски оръжия, обясни Зеленски, напомняйки и как чрез двустранни сделки за дронове Украйна помага и на европейските си съюзници да подобряват сигурността си. Неговата гледна точка е особена логична – ясно е, че с Русия не работят просто споразумения, нарушаването на които не носи последствия. Примерът – Меморандумът от Будапеща от 1994 година, подписан и от Русия, в който тя обещава да спазва независимостта и териториалната цялост на Украйна, установена през 1991 година. Пред датския парламент часове преди да дойде в Дъблин, украинският президент напомни, че има голям недостиг на ракети-прехващачи за ПВО системите „Пейтриът“ (Patriot) в Украйна и че тези ракети сега отиват в Близкия изток, заради войната на Тръмп в Иран. "Какво ни остава – празни системи Patriot и руски балистични ракети, които в повечето случаи нямаме с какво да свалим", каза той:
Speaking alongside Irish PM Micheál Martin, Zelensky urged European partners to expand sanctions on Russian individuals and companies supporting weapons production, including suppliers of scarce components, equipment and machine tools used for ballistic missiles, attack drones and communications systems. He said Ukraine's long-range strikes are already reaching Russian arms factories, and called for legal, economic and political support from partners to reinforce that pressure. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2026
Zelenskyy: "Our Patriot systems are empty, and we mostly have nothing to shoot down Russian ballistics with: the missiles for Ukraine's defense are heading to the Middle East." https://t.co/TYYqzZWwq0— WarTranslated (@wartranslated) November 11, 2026
🇺🇦 In 1994, Ukraine gave up the world's third-largest nuclear arsenal This archival footage shows Bill Clinton, Boris Yeltsin and Leonid Kravchuk signing a trilateral statement on nuclear disarmament. Promises to respect Ukraine's independence, sovereignty and existing borders were made back then. These assurances were later formalised in the Budapest Memorandum.— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026
Какво се случва, като няма с какво да се свалят руските ракети – четирима загинали след руски въздушен удар по пазар в Черноморск, на фона на поредната руска ракетна атака срещу Киев и не само. Тази нощ Русия е изстреляла балистични ракети "Искандер-М"/КН-23/С-400 (украинските ВВС нарочно не казват колко) и 123 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 73 от дроновете са реактивни. Свалени са 89 дрона, 51 от които реактивни, плюс още 5 ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т", които влизат към отчета за дроновете. На 17 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО ракети и безпилотни системи. А в т.нар. ДНР 120 000 домакинства останаха без ток след пореден украински обстрел-отговор на руската агресия още от 2014 година насам. Или както заяви изигралият образа на Джайм Ланистър в култовата фентъзи поредица "Игра на тронове" актьор Николай Костер-Валдау, който сега посети Украйна и видя с очите си какво ѝ донесе Путин: "Мога да си ида у дома. Аз съм от късметлиите. Украинците не могат" - ОЩЕ: Русия пак стреля с балистични ракети по Киев, спря тока на места в Ровно (ВИДЕО)
Game of Thrones star shares touching farewell video as he leaves Ukraine Nikolaj Coster-Waldau announced that it was time to go home — but before leaving, he showed the conditions Ukrainians are living under by opening an air raid alert map on his phone. “I can go home. I'm one of the lucky ones. Ukrainians can't,” the actor said. News of the star's visit emerged in late October. Coster-Waldau spent a night in the Kyiv metro during a Russian ballistic missile attack on the capital, visited the site of a Russian strike and also travelled to the Chornobyl Nuclear Power Plant.— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026
Затова и призиви като този на Зеленски към избягалите на Запад заради войната особено по-млади украинци да се върнат са особено отчаяни. Той благодари и похвали на тези, които вече са се върнали в Украйна, признавайки, че много не са се върнали още: "Честно казано, (вярвам че) трябва да се върнат. И може да се каже, че някои украинци защитават (на фронта) страната, а други – не. Не е справедливо, но такъв е животът":
🇺🇦 Zelensky urges Ukrainians to return home “Some people are defending their lives and their country, while others are not. It's unfair. But that's life,” the Ukrainian president said at a press conference in Ireland. What do you think about this?— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Според публикуван в Bloomberg материал, 3700 украинци са убити във войната в Украйна като войници, които са се били на страната на Владимир Путин. Това са данни от началото на пълномащабната руска инвазия. Общо 11 335 чужденци, които са влезли в армията на Путин като войници, са убити в Украйна от 28 февруари, 2022 година насам. И други данни – досега вербовчиците на Путин са привлекли около 46 000 чужденци в неговата армия, откакто тя влезе да воюва открито в Украйна.
Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 11 ноември е имало 167 бойни сблъсъка спрямо 125 на 10 ноември т.е. мащабът на бойните действия продължава да се свива. Руснаците са хвърлили 238 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 16 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2371 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 280 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 7137 FPV дрона, което е с около 1750 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
weather report https://t.co/zSR6ahjbKv— imi (m) (@moklasen) November 11, 2026
Само 6 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб за последното денонощие в Покровското направление, което не се е случвало откакто преди почти 3 години руската армия превзе Авдеевка и тръгна на запад към Покровск. Според ISW, руското военно министерство продължава с лъжите за успехи на фронта – конкретно, че руснаците са превзели село Шиловка, югозападно от Добропиля, в Покровското направление. Държим инициативата в това направление, увеличаваме позициите си вътре в Добропиля, уверява Z-каналът "Рибар". 14 руски пехотни атаки са отчетени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Не е имало нито една руска пехотна атака в Купянското, Краматорското, Олександриевското и Ореховското направление. За Купянското направление има украински данни, че руснаците са засилили бомбардировките с авиобомби – по 35-40 такива бомби дневно. Само 1 е станала в Славянското направление. Докато не се справим с трудната ситуация при Лиман, е преждевременно да говорим за атака на Славянск, категоричен е Z-каналът "Два майора" за перспективите пред руската армия в този сектор на фронта. А военновременният ръководител на Херсонска област Олександър Прокудин коментира в канала си в Телеграм, че руснаците са се възползвали от примирието в Олешки, за да се върнат на позиции, от които украинците са ги изтласквали в продължение на почти година – включително позиции за оператори на дронове, с които да бъде по-ефективно тормозен град Херсон.
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