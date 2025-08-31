Скоро: Германия спира помощите за безработни украинци

Германия подготвя нови ограничения за социалните помощи, които могат сериозно да засегнат украинските бежанци. Според информация на изданието Bild, Министерството на труда е обявило замразяване на социалните плащания през 2026 г. за общо 5,6 милиона получатели, сред които има значителен брой украински мигранти.

По данни на министерството, през следващата година размерът на плащанията за един самостоятелно живеещ човек ще остане 563 евро месечно. Детските добавки ще варират в зависимост от възрастта – между 357 и 471 евро.

По-строги санкции за безработни

Федералният министър на труда Бербел Бас предложи въвеждане на по-строги санкции срещу хората, които отказват да сътрудничат на службите по заетостта. При пропуснати задължителни срещи помощта ще бъде орязана с 30%, а отказът от предложена работа може да доведе до пълно прекратяване на плащанията. Още: Полският президент наложи вето на закон за социални помощи и здравеопазване за украинци

"Ние предлагаме на хората сериозна подкрепа по пътя към работа, но тези, които не съдействат, ще се сблъскат с много по-тежки условия", заяви Бас.

Мерките ще засегнат особено украинските безработни, които разчитат на социална помощ в Германия. Решението трябва да бъде одобрено от кабинета на министрите на 10 септември, като няма да е необходимо допълнително съгласуване с Бундестага.

Промените са мотивирани с необходимостта от корекции на социалните стандарти заради намаляване на инфлацията и преразглеждане на базовите ставки. Още: Защо украинците трудно намират работа в Германия и как е настроено обществото?

Европейски контекст

Междувременно Съветът на ЕС удължи временната закрила за украинските бежанци до 4 март 2027 г. Към 2025 г. над 4,3 милиона украинци вече са получили такъв статут в страните от Европейския съюз.

Въпреки това германското правителство ясно дава знак, че планира съкращаване на броя на хората, получаващи държавната финансова помощ Bürgergeld, което ще засегне и част от украинските бежанци.