Сладката вода: Необичайният стратегически актив на Гренландия

С настъпването на климатичните промени, някои райони пресъхват, а редица компании са потърсили решение в топящите се ледници.

"Водата все повече се третира като стратегически актив", смята анализатор, цитиран от CNBC.

Водата е ограничен ресурс и все по-често представлява проблем за националната сигурност, смятат експерти.

Според доклад от 2023 г. за икономиката на водата, се очаква търсенето на вода да надхвърли предлагането с до 40% през 2030 г. В същото време изменението на климата влияе върху метеорологичните модели и районите, богати на вода, пресъхват. В резултат на това са необходими сериозни усилия за снабдяване с вода навсякъде по света.

Потенциалът на Гренландия

Сладката вода се използва навсякъде - от производството до селското стопанство, а търсенето се очаква да се увеличи с нарастването на населението и изграждането на центрове за данни с изкуствен интелект .

Тъй като водата все повече се разглежда като стратегически актив, пазарните наблюдатели считат сладководните резерви на Гренландия като потенциален ресурс. Датската територия сама е осъзнала стратегическия си потенциал и отдавна се стреми да се възползва от него.

"Потенциалът на водата е многообразен, тъй като чистата, прясна вода може да се използва например като питейна вода и вода за производство на храни, но също така и като вода в големи количества за фабрики и ферми", се казва в изявление на правителството на Гренландия.

Назряваща криза

Само около 3% от водата в света е сладководна. Още по-малко количество от нея е леснодостъпно.

"В исторически план просто сме продължавали да сондираме все по-дълбоко и по-дълбоко в подземните води, но сега сме стигнали до точката, в която водоносните хоризонти не могат да се самовъзстановят. Отнема много време, за да се просмучат повърхностните води", коментира Ноа Рамос, анализатор, който отговаря за иновациите в Alpine Macro и е експерт във водните технологии. Той добавя, че вече не може да се разчита само на по-дълбоко сондиране.

Ресурсният национализъм се е превърнал в определяща геополитическа игра, каза той – и това включва водата. "Така че водата по своята същност се е превърнала в стратегически актив", смята той.

"Според мен в момента нациите, които не притежават такъв стратегически актив, са в по-добра позиция в дългосрочен план", защото това ги принуждава да правят иновации", добави Рамос. Той посочи Близкия изток и инвестициите му в технологии като обезсоляване, което превръща морската вода в питейна, и Израел, който рециклира по-голямата част от водата си.

Съединените щати, Южна Америка и Канада исторически са разполагали с изобилие от вода, но са изправени пред водна криза, което ги поставя в затруднено положение, твърди Рамос.

"Разбира се, половината от населението на света изпитва недостиг на вода поне един месец годишно, което поставя под въпрос общественото здраве и продоволствената сигурност. Забележително е, че Китай укрепва водната си инфраструктура. Инвестициите достигнаха около 182 милиарда долара само през 2025 г. като част от стратегията на страната за Националната водна мрежа, сочи правителствено съобщение. Източната страна има неравномерно разпределение на водата, както и САЩ. САЩ имат своя собствена водна стратегия, докато Европейската комисия е инициирала план за "устойчивост на водата"", твърди още експертът.

Източник: Getty Images

Опити за използване на "замразения капитал"

По-голямата част от сладководните запаси в света са заключени в ледници и ледени шапки, предимно в Антарктида и Гренландия. Всяка година до 300 милиарда тона вода се топят от гренландския леден щит.

"Запасите от сладка вода на Гренландия, огромните 10% от всички резерви, открити на Земята, могат да се считат за замразен капитал, те не са леснодостъпен източник", каза пред CNBC Ник Крафт, старши анализатор, работещ по водите, селското стопанство и отговорното инвестиране в Eurasia Group.

"Водните ресурси на Гренландия са стратегически актив и нишова бизнес възможност, но не са практично решение в краткосрочен план за глобалния воден недостиг или търсене", заяви той.

Все пак някои се надяват да се възползват от топящата се вода, тъй като изменението на климата се ускорява.

Забележително е, че стартираща компания Arctic Water Bank планираше да построи язовир, за да събира топящата се вода и да я изнася на международния пазар. Не е ясно какво се е случило с компанията, но язовир не е построен. Друга компания - Inland Ice, я бутилира като първокласна високочиста питейна вода. 5 фирми в момента имат активни 20-годишни лицензи, включително Greenland Water Bank, за която се твърди, че е свързана с Роналд Лаудър - милиардера наследник на Estée Lauder.

"Властите са разглеждали толкова амбициозни предложения, колкото изграждането на язовир за износ на вода", каза Крафт. "Но реалният опит е показателен: това, което всъщност се е случило досега, е малък, първокласен бутиков износ, докато много по-големи идеи за износ в световен мащаб са били обявени и след това са били блокирани"

Износът на вода не е лесен основно заради теглото ѝ, заяви пред CNBC Ерик Суингеду, професор от университета в Манчестър, който разглежда пресечната точка на ресурсите и управлението.

"Цената е огромна. Имаше опити за групово увеличаване на водния транспорт в чужбина, но нито един от тях не беше осъществим по никакъв начин", допълни той.

Често срещано е пренасянето на вода по суша, било то чрез канални системи или огромни инфраструктурни мрежи.

Суингеду призова правителствата да поставят по-голям акцент върху осигуряването на вода като обществена услуга.

"Водата все повече се третира като стратегически актив – по-близо до критична инфраструктура, отколкото като стока – тъй като нестабилността на климата и нарастващото търсене превръщат несигурността на водните ресурси в проблем на националната сигурност. Това вероятно ще доведе до повече дискусии за потенциала на Гренландия за износ на вода, но не смятам, че нещо съществено ще се промени до края на десетилетието. Дори ако сладководните води на Гренландия не бъдат изнасяни в голям мащаб скоро, това все пак има геополитическо значение", коментира Крафт.