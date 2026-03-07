Спорт:

САЩ може да смекчат още санкции върху руския петрол

07 март 2026, 8:05 часа 405 прочитания 0 коментара
САЩ може да отменят още санкции срещу руския петрол, за да облекчат пазара. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, след като цените на черното злато достигнаха най-високото си ниво от 2023 г., предадоха световните агенции. Цената на барела West Texas Intermediate (WTI), който е референтен за САЩ, се повиши с 12% в петък и с 36% през седмицата, подтикван от конфликта в Близкия изток и почти пълното спиране на преминаването през Ормузкия проток, откъдето обикновено преминава около 20% от световното производство

"В морето има стотици милиони барела руски петрол, които са под санкции", обясни министърът на финансите в ефира на телевизия Fox news. "С отмяната на ограниченията министерството на финансите може да увеличи предлагането и този вариант се обмисля", добави той.

В четвъртък американското правителство вече разреши доставката на руски петрол за Индия. Това решение "няма да донесе значителна финансова полза на руското правителство", увери Скот Бесънт в X.

"Ще продължим да обявяваме редовно мерки за облекчаване на пазара по време на този конфликт", добави той.

Икономическият съветник на Кремъл Кирил Дмитриев отговори на тези коментари с обяснието, че Русия "обсъжда този въпрос със САЩ, тъй като западните санкции се оказаха негативни за световната икономика", отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Виолета Иванова
