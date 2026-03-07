САЩ може да смекчат още санкции върху руския петрол

САЩ може да отменят още санкции срещу руския петрол, за да облекчат пазара. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, след като цените на черното злато достигнаха най-високото си ниво от 2023 г., предадоха световните агенции. Цената на барела West Texas Intermediate (WTI), който е референтен за САЩ, се повиши с 12% в петък и с 36% през седмицата, подтикван от конфликта в Близкия изток и почти пълното спиране на преминаването през Ормузкия проток, откъдето обикновено преминава около 20% от световното производство

"В морето има стотици милиони барела руски петрол, които са под санкции", обясни министърът на финансите в ефира на телевизия Fox news. "С отмяната на ограниченията министерството на финансите може да увеличи предлагането и този вариант се обмисля", добави той.

В четвъртък американското правителство вече разреши доставката на руски петрол за Индия. Това решение "няма да донесе значителна финансова полза на руското правителство", увери Скот Бесънт в X.

"Ще продължим да обявяваме редовно мерки за облекчаване на пазара по време на този конфликт", добави той.

Икономическият съветник на Кремъл Кирил Дмитриев отговори на тези коментари с обяснието, че Русия "обсъжда този въпрос със САЩ, тъй като западните санкции се оказаха негативни за световната икономика", отбелязва АФП, цитирана от БТА.