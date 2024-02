Цената на Авдеевка: Данни за руските и украинските загуби (ВИДЕО)

Данните са на публичната разузнавателна платформа Oryx, която води статистика за руските и украинските загуби в подпалената от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин война в Украйна. Oryx вписва съответната загуба само след като има визуално геолокализирано доказателство за нея – видео или снимка.

От украинска страна, основните загуби във военна техника в Авдеевка са следните – 21 танка, от които 13 унищожени, 6 изоставени и 2 сериозно повредени. Освен това – 20 бронирани машини, от които 14 унищожени, 3 изоставени, 2 сериозно повредени и 1 пленена. Данните са към 16 февруари, 2024 година. Пълната картина с руските загуби на военна техника за цялата война дотук – ТУК! Пълната картина на украинските загуби на военна техника за цялата война дотук – ТУК!

Междувременно, телеграм каналът "Осведомитель" даде подробности какви сили са хвърлили руснаците за превземането на Авдеевка. Градчето с 31 000 жители преди старта на войната на 24 февруари, 2022 година, падна след 4 месеца на големи боеве. В поздравителна телеграма на Путин до генерал Андрей Мордвичев, който командва руското направление "Център" във войната в Украйна, се изброяват участвалите военни формирования – 30-та мотострелкова бригада, 35-та мотострелкова бригада, 55-та моторстрелкова бригада, 74-та мотострелкова бригада, 1-ва мотострелкова бригада, 9-та мотострелкова бригада, 114-та мотострелкова бригада, 1454-ти мотострелкови полк, 10-ти танков полк, 6-ти танков полк, 80-ти танков полк и 239-ти танков полк, всички от 90-та танкова дивизия. Руснаците не говорят за своите загуби официално – неофициално обаче картината е ужасна, като пресслужбата на Таврийското направление на украинската армия посочи, че руските жертви възлизат на 20 018 души (в класификацията на НАТО под жертви се разбира убити, тежко ранени /в невъзможност да продължат да се бият/ и изчезнали по време на бойна мисия), 199 танка и 481 бронирани машини, като числата са за периода 1 януари – 15 февруари, 2024 година: Руски военен канал побесня за Авдеевка: Никога не е било толкова кръв за метър напредък (ВИДЕО)

Същевременно, руският военен министър Сергей Шойгу докладва на Путин, че Авдеевка е превзета. В доклада той обяви, че били избити 1500 украински войници за последните 24 часа, а командващият Таврийското направление на украинската армия генерал Олександър Тарнавски изрично призна, че има пленени украински войници при изтеглянето от Авдеевка, без да уточнява брой. В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има препратки към видеа с по няколко украински военнопленници, но и коментар, че множество руски военни телеграм канали въртят едни и същи видеа с цел да се внуши колко много украинци са хванати от руските сили. Показателно е видео от т.нар. ДНР с обстрел с дронове и убивани украински войници, като кадрите хващат само три-четири такива случая (ВИДЕО, 18+; ВИДЕО, 18+): Пътят е осеян с наши трупове: Разказ на украински боец за Авдеевка

Putin congratulated the Russian military on the "liberation" of the ruins that were #Avdiivka before the arrival of "Russian world"



The video shows volunteers evacuate residents of Avdiivka before Ukrainian troops retreated from there.

Зеленски: Байдън призна, че Авдеевка е загубена заради отслабената помощ от САЩ

В изявлението от Германия, където е гост на Мюнхенската конференция по сигурност, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е говорил с американския президент Джо Байдън. Байдън призна, че украинската армия отстъпи от Авдеевка заради липсата на достатъчно помощ от страна на САЩ, подчерта Зеленски. "Искахме да запазим живота на нашите момчета и съм доволен, че военното командване взе такова правилно и балансирано решение", заяви украинският президент. Украинският министър на отбраната Рустем Умеров коментира отделно, че основният военен урок от Авдеевка е, че без достатъчно ПВО мощ руснаците успяват да обсипят с авиационни бомби (обсегът им е около 70 километра) украинските позиции и това предопределя бъдещо отстъпление. Липсата на боеприпаси за ПВО и ракетни системи заради малката западна помощ в момента ще позволи на руските сили да постигат оперативни тактически успехи на фронта с помощта на достатъчно въздушна подкрепа, след като руските самолети не са достатъчно застрашени, подчертават от ISW:

Zelenskyi commented on Avdiivka.



"We spoke with Biden, he knows the details, that's why I say that they are our close allies, and not somewhere across the ocean. And he admits that withdrawal from Avdiivka is the result of weakened US aid to Ukraine, and all this will be… pic.twitter.com/yyE8pKO045 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, вече е видимо къде се намират главните позиции на украинската армия що се отнася до Авдеевка – в Ласточкино. Оттам тръгваше основният логистичен път за отбраната на градчето (КАРТА). За последното денонощие при Ласточкино са отбити 14 руски пехотни атаки.

След Авдеевка – какво следва?

По данни на украинския генщаб – засилена руска активност има в направлението "Маринка" (Григоровка, Победа и Новомихайловка, което е югозападно предградие на град Донецк, Авдеевка е северозападно). Там са отбити 23 руски пехотни атаки за последното денонощие и ситуацията не се е променила особено. 14 са отбитите руски пехотни атаки при Бахмут, 12 са в направлението към Лиман, а в Купянското направление руснаците не са атакували с пехота през последното денонощие.

Русия вече извърши по-голяма атака срещу Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол) – основното населено място, което украинците превзеха при контраофанзивата си през лятото на 2023 година. Резултатът от атаката е бягство назад от страна на руските войници, а украинският генщаб уточнява, че за последните 24 часа е имало 13 отбити руски пехотни атаки в района. Руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов обаче окуражава с "има прогрес", а популярният руски военен телеграм канал "Рибар" твърди на база 6-секундно видео (18+) с 1 убит украински войник, че в определени участъци имало по 2 километра руски напредък и че настъплението е в западните покрайнини на Работино. Но нови видеокадри показват унищожени 18 бронирани руски машини, от които 3 танка - след обстерели с противотанкови ракети и касетъчни боеприпаси. От украинска страна вече има официален коментар, че руското военно командване струпва сили в направлението към Орехов: Руската армия готви нова офанзива в Запорожието

Fleeing Russian forces after their attempt to storm Robotyne.

First detailed footage emerged. A total of 18 pieces of equipment of which at least three tanks and several BMPs were destroyed with the help of ATGM and cluster and regular artillery/mortar fire. As stated earlier, Russians fled to their initial positions.

Що се отнася до Лиман, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец пише, че там се съсредоточават допълнителни руски сили и въпреки това пробив при Ямполовка (линията Терно – Ямполовка е на около 15-тина километра западно от Кремена) няма. "Противникът действа в първия ешелон със сили от не по-малко от 3 усилени мотострелкови батальона", казва Машовец. Той добавя и, че в направлението към Купянск, при Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск) руснаците също не могат да напреднат решително. Линията Кисловка – Котляровка, която е северно от Табаевка и е цел на руснаците, за да ударят към Ивановка и да разширят фронта южно от Купянск, е атакувана и резултатът е "не съвсем успешен" (за руснаците), коментира Машовец, който уточнява, че Втора мотострелкова дивизия на руската армия е толкова затруднена, че успява единствено да се задържи на позициите си при Табаевка, без никакъв напредък.

За Бахмут Машовец изрично посочва, че има много руски усилия за напредък, но единствено са успели да минат жп линията източно от Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут). Основната цел на действията на противника в Бахмутско направление вероятно остава достъпът до канала Северски Донец - Донбас на максимално възможната площ по фронта, пише украинският о.з. полковник, който е работил в украинския генщаб. Семьон Пегов също казва, че няма значителна промяна при Бахмут.

Repelling a Russian mechanized attack with the use of FPV drones. Several pieces of heavy equipment such as tanks and BMP's were destroyed. Work by the 81st Airmobile Brigade.

Тази нощ украинските ВВС са свалили 12 ирански дрона-камикадзе "Шахед" от 14 изстреляни и една руска управляема авиационна ракета Х-59. Дроновете са сваляни в Черниговска, Сумска, Полтавска, Кировоградска и Днепропетровска област. Х-59 е свалена в Запорожка област. Руснаците обаче са изстреляли и 6 зенитни управляеми ракети С-300 по цели в Донецка област, както и 3 крилати ракети Х-22 от Воронежка област, става ясно от официалната информация на украинските ВВС. Снощи се появиха кадри на поражения в Славянск и Краматорск – в Славянск е ударено училище:

Ukrainian monitoring channels report that Slovyansk and Kramatorsk are under heavy shelling



According to them, the strikes are being carried out by MLRS, ballistic missiles and Kh-22 cruise missiles from strategic bombers.



In Slovyansk, a school caught fire as a result of… pic.twitter.com/6D7sNouPHW — NEXTA (@nexta_tv) February 17, 2024

В Краматорск е сринат жилищен дом и под отломките му е останало семейство от четирима души. Разрушени са две жилищни сгради, с повреди са още 23 Това са последните два големи града, които украинците все още имат в Донецка област:

