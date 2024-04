След Бахмут и Авдеевка: Следващата голяма касапница е близо (ВИДЕО)

На този фон, при който Русия явно опитва всячески да направи голям пробив и да се приближи до успех, който да позволи на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, Кремъл засили реториката си със заплахи срещу НАТО. Поредната отправна точка – Франция и евентуалното разполагане на френски военни в Украйна. Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) разговорът на руския военен министър Сергей Шойгу с френския му колега Себастиен Лекорню е директен опит на Москва да сплаши Париж, за да се прече възможността за повече западна помощ за Украйна, която да провали руските намерения за по-бърз успешен за Русия край на войната: Разговори Франция - Русия: Какво си казаха Лекорню и Шойгу по телефона?

Че има координиран руски опит за натиск е ясно и от среща на руския външен министър Сергей Лавров със 70 посланици от незападни страни, на която той пак повтори как Русия е готова за мирни преговори при нейните условия за Украйна, посочва ISW. За какви условия става въпрос, припомнете си: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

Същевременно, самият Путин говори пред руските синдикати и ги предупреди, че в следващите години Русия "абсолютно сигурно" ще изпитва недостиг на хора в икономиката – ISW цитира съобщение в официалния сайт на Кремъл. Защо – повече от ясно е какви са последствията като жертви за Русия заради подпалената от него война с Украйна.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете не се променя. По целия фронт украинците отчитат 65 бойни сблъсъка за последните 24 часа – точно толкова, колкото и предишното денонощие. Картината обаче вече е много по-различна.

(КАРТА) Най-горещото направление отново стана това при Бахмут. Там руснаците вече атакуват Часов Яр – украинският генщаб съобщава за цели 30 отбити руски пехотни атаки през последното денонощие. Под натиск, освен Часов Яр, са още Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут), Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут), Спирно и Ступочки. Има видеокадри, показващи как украинската армия спира голяма руска атака с бронирана техника, в която са участвали поне 30 превозни средства – а украинският генщаб изрично казва, че руската военна авиация извършва тежки бомбардировки с авиационни бомби.

Repelling a Russian mechanized assault with the support of armored vehicles east of the town of Chasiv Yar. The battle scene has already moved to the outskirts of the strategic city near Bakhmut. The 67th Mechanized Brigade reports the attack was repelled. pic.twitter.com/jFUllZQWQ6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 4, 2024

Според украинския телеграм канал Deep State руски части са достигнали до най-крайните къщи от изток в Часов Яр, но не е успял все още да установи позиции в някоя от по-високите сгради. Каналът твърди и, че в Ивановско ситуацията е малко по-стабилна, но руското превъзходство във войници оказва голямо влияние. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди, че руснаците са в покрайнините на микрорайон "Канал", най-източното предградие на Часов Яр (на запад от Богдановка, която е на 5-6 километра северозападно от Бахмут) и са на позиция при канала "Северски Донец – Донбас", който е основна защитна линия преди града:

(КАРТА) Освен всичко друго, руснаците се активизираха и по линията от Соледар към Весело. Соледар падна преди вече над една година в руски ръце – а руският пропагандист и кореспондент на "Известия" Александър Сладков публикува видео от малкото миньорско градче, с население от около 10 000 души преди войната. Кадрите са показателни – над година по-късно разрухата е пълна и когато се разхождаш сред отломките, много внимаваш да не ти дойде на гости като за последно някой дрон:

Russian propagandist Sladkov proudly presents Soledar over a year after its "liberation". The city is so liberated now that you can't go outside for a pee without risking getting attacked by FPV, he says. pic.twitter.com/X8U4WpypuY — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 4, 2024

Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка, както и Урожайно и Велика Новоселка) също остава горещо – над 20 отбити руски пехотни атаки. Специално за Урожайно и Старомайорско Deep State предупреждава, че методично руските части превземат позиции на висок терен южно от селото, макар и много бавно, но ако завършат процеса с определен набор от позиции, то Урожайно ще стане много трудно защитимо, защото се намира в низина. При Красногоровка, Григоровка и село Победа няма промени, добавя украинският източник - същото пише и руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов.

The 80th Air Assault Brigade destroyed an already abandoned Russian T-80BV south of Krasnohorivka. pic.twitter.com/T6FE1vzbdV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 4, 2024

Ситуацията в Новомихайловка обаче се влошава, предупреждава украинският телеграм канал. Това твърдение кореспондира със съобщения от предишните дни, че руснаците опитват все по-упорито да обкръжат селото от три страни – изток, юг и север, като все още от север не са завзети необходимите позиции за атака - ВИДЕО, 18+ от жестоките боеве.

През последните 24 часа на запад от Авдеевка стана тихо – само 2 отбити руски пехотни атаки. Тук руснаците атакуват Семьоновка и Уманско, но не са влезли в двете села. Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка) още не е паднало, при Невелско (15 километра югозападно от Авдеевка) руснаците са загубили няколко позиции, добавя Deep State. "Рибар" пише, че украинците опитват да направят флангова контраатака югозападно от Тоненко, както и от Първомайско към Водяне.

