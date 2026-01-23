След катастрофата: Крайградските влакове в Каталуния отново тръгнаха

Влаковете от крайградската железница в Каталуния отново се движат след два дни прекъсване. Властите в Барселона пуснаха и над сто допълнителни автобуса. Влаковете, които превозват средно 400 000 души дневно бяха спрени след катастрофа във вторник вечерта, при която загина машинист. Това предизвика транспортен хаос по магистралите към Барселона. А в четвъртък над 130 машинисти отказаха да се качат на влаковете и обявиха, че не вярват в безопасността на железопътната мрежа.

След часове преговори се стигна до споразумение за нови проверки, в които да участват и водачите на влакове. Инспекциите са продължили през цялата нощ, съобщи БНР.

Продължава разследването и на фаталната катастрофа в Андалусия, при която в неделя вечерта загинаха 43 пътници. Експертите се опитват да установят дали е имало нещо на релсите или дали самата релса е започнала да се разпада и това да е предизвикало трагедията.

На 18 януари влак на частната компания Iryo излезе от релсите и се сблъска с влак Alvia на държавния оператор Renfe, движещ се в противоположна посока.