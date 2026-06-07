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Премахват Уинстън Чърчил от британските банкноти заради "империалистичните" му възгледи

07 юни 2026, 12:43 часа 437 прочитания 1 коментар
Снимка: iStock
Премахват Уинстън Чърчил от британските банкноти заради "империалистичните" му възгледи

Английската централна банка премахва Уинстън Чърчил от банкнотите поради "империалистичните" му възгледи. Проучване на централната банка установи, че Уинстън Чърчил, Алън Тюринг и Джейн Остин се считат за "противоречиви личности" и не отразяват многообразието на Обединеното кралство. В резултат на това бе препоръчано портретите им върху банкнотите да бъдат заменени с природни изображения, съобщава "The Telegraph".

Снимка: iStock

Какво друго трябва да се премахне

Критиката не се ограничава до конкретни исторически личности, а се разпростира и върху забележителности и дори природни обекти: проучването твърди, че сгради и паметници от времето на кралица Виктория или крал Джордж V могат да бъдат свързвани с колониализма и робството, а че Белите скали на Дъвър — считани за един от националните символи на Великобритания — също могат да носят политически конотации поради връзката им с националните граници.

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Според Централната банка на Англия решението да се премахнат портретите на исторически личности не се основава на заключенията от проучването. Твърди се, че то се е основавало на отделно проучване, показващо, че повечето граждани биха предпочели дизайни с природна тематика върху банкнотите.

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Банкноти Уинстън Чърчил британски лири
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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