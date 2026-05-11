Археолози разкопаха мистериозна гробница от VI век в Уелс: Кои открития ги шокираха най-много

В Уелс, недалеч от пистата на летище Кардиф, археолози направиха сензационно откритие, което може да промени разбирането ни за живота в ранното Средновековие. На територията на замъка Фонмонт изследователи откриха древно гробище, където през VI и VII век са били погребвани предимно жени. Находките показват, че това може да е била уникална религиозна общност. Би Би Си пише за това.

Гробницата в Уелс, в която археолозите изследват вече 4 години

По време на четиригодишни разкопки екипът е открил 58 скелета. Това, което най-много изненадало учените, било, че почти всички останки са били женски. Гробовете са струпани около останките на малка сграда в центъра на гробището.

Д-р Анди Сийман от университета в Кардиф предполага, че тази структура е била своеобразен „магнит“ за мъртвите.

„Може да е малко светилище или параклис. Наистина мисля, че си имаме работа с място, което може да е било ранна религиозна общност“, отбеляза ученият.

Мястото се е смятало за толкова престижно, че телата са били погребвани буквално едно върху друго. В някои гробове са били открити няколко души - предшествениците просто са били избутвани настрани, за да направят място за новия починал.

Костите и зъбите на погребаните жени показват, че животът им е бил физически изтощителен. Въпреки това, те са били изпратени в последното си пътуване като представителите на истинския елит. Сред находките археолозите се натъкват на изящни стъклени мъниста, които вероятно са били част от скъпа украса, костени игли и сложно издълбани гребени от еленови рога и уникална медна брошка със зелен емайл, която вероятно е била позлатена.

„Това е много специална находка за това място. Беше много декоративна брошка“, каза реставраторът Никола Емерсън.

Освен това са открити следи от „жива“ общност: мелница за брашно, керамика и останки от стъклени съдове, което показва, че жените са живели в отделна общност непосредствено до гробището.

Не всички жени обаче са били удостоени с подобни почести. За разлика от елитните погребения близо до параклиса, археолозите са открили останките на две жени, които просто са били хвърлени в канавка. Едната от тях е била намерена с вързани ръце и крака. Какво точно са направили тези жени, за да заслужат подобно отношение и да бъдат изключени от общността дори след смъртта си, остава загадка за учените.

В момента се провеждат разкопки и изследователите се надяват, че по-нататъшен анализ ще помогне да се разбере дали мястото е било център на ранното християнство във време, преди историята на Великобритания да бъде записана.

