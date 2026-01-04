След саботаж: Десетки хиляди са без ток в Берлин (ВИДЕО)

Огромна авария остави без електричество десетки хиляди хора в Берлин. Причината е пожар в две високоволтови инсталации. От полицията обявиха, че става въпрос за саботаж. Властите в Берлин и операторът на мрежата казват, че щетите са изключително сериозни. Въведена е временна схема за захранване, докато основните кабели ще отнемат повече време от обичайното за замяна. Пълното възстановяване на електричеството за всички клиенти се очаква чак в късния следобед на 8 януари, четвъртък.

По последни данни общо над 50 000 домакинства са останали без електричество при аварията, възникнала ден по-рано. Към момента вече е възстановен токът на около 7000 души. Властите отвориха отоплителни центрове. Полицията и спешните служби ходят от врата на врата, за да проверят за уязвими групи — възрастни хора, болници и социални институции, които са останали на студено.