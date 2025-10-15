Войната в Украйна:

Внимание, шофьори! Промени в движението в тунел на АМ “Хемус“

15 октомври 2025, 15:14 часа 201 прочитания 0 коментара
Внимание, шофьори! Промени в движението в тунел на АМ “Хемус“

Утре - 16 октомври, от 13 ч. до 16 ч. движението в тръбата за София на тунел “Топли дол“ на АМ “Хемус“ ще е в една лента поради ремонт на осветлението. Ограничено ще е преминаването в активната лента, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
