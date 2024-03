След скандала с неявяването руският посланик в Полша избяга от страната

За тази скандална постъпка съобщи Gazeta.pl, позовавайки се на полския външен министър Радослав Сикорски.

"Посланик Андреев показа своята култура и професионализъм. Доколкото чух, той вече е напуснал нашата територия", отбеляза Сикорски. Той добави, че Андреев не е бил изгонен от Полша, а е напуснал тайно, без да информира никого.

По-късно руското посолство съобщи, че Андреев е отсъствал от 26 март до 4 април. За този период е назначен временен шарже д'афер на Русия в Полша, който ще изпълнява функциите на посланик.

