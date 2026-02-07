Студено посрещане: Освиркаха Джей Ди Ванс на Зимните олимпийски игри (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отнесе негодуванието на феновете по време на откриването на Зимните олимпийски игри. Той беше в компанията на бременната си съпруга и беше бурно освиркан по време на церемонията на „Сан Сиро“. Негодуванието дойде в секундите, след като отборът на САЩ излезе на сцената. Играчите бяха аплодирани, но малко след това Ванс беше показан на екрана и аплодисментите преминаха в освирквания.

"Ето ги вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му ... това са много освирквания за него", чу се да казва коментаторът на NBC.

Announcer: oops, that is not cheers🤣🤣🤣🤣



JD does not want you to RT this



Vance gets booed mercilessly at opening ceremonies of Olympics pic.twitter.com/AIi0DIfHGa — Rachel Bitecofer 🗽🦆 (@RachelBitecofer) February 6, 2026

Отборът на САЩ беше предпоследният, който излезе на терена. След тях се наредиха играчите на Франция. Именно тази страна ще бъде домакин на Зимните олимпийски игри през 2030.