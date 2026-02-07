Спорт:

Студено посрещане: Освиркаха Джей Ди Ванс на Зимните олимпийски игри (ВИДЕО)

07 февруари 2026, 13:39 часа 205 прочитания 0 коментара
Студено посрещане: Освиркаха Джей Ди Ванс на Зимните олимпийски игри (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отнесе негодуванието на феновете по време на откриването на Зимните олимпийски игри. Той беше в компанията на бременната си съпруга и беше бурно освиркан по време на церемонията на „Сан Сиро“. Негодуванието дойде в секундите, след като отборът на САЩ излезе на сцената. Играчите бяха аплодирани, но малко след това Ванс беше показан на екрана и аплодисментите преминаха в освирквания.

"Ето ги вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му ... това са много освирквания за него", чу се да казва коментаторът на NBC.

Отборът на САЩ беше предпоследният, който излезе на терена. След тях се наредиха играчите на Франция. Именно тази страна ще бъде домакин на Зимните олимпийски игри през 2030.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Джей Ди Ванс Зимни олимпийски игри 2026
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес