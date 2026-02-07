Студено посрещане: Освиркаха Джей Ди Ванс на Зимните олимпийски игри (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отнесе негодуванието на феновете по време на откриването на Зимните олимпийски игри. Той беше в компанията на бременната си съпруга и беше бурно освиркан по време на церемонията на „Сан Сиро“. Негодуванието дойде в секундите, след като отборът на САЩ излезе на сцената. Играчите бяха аплодирани, но малко след това Ванс беше показан на екрана и аплодисментите преминаха в освирквания.
"Ето ги вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му ... това са много освирквания за него", чу се да казва коментаторът на NBC.
Announcer: oops, that is not cheers🤣🤣🤣🤣— Rachel Bitecofer 🗽🦆 (@RachelBitecofer) February 6, 2026
JD does not want you to RT this
Vance gets booed mercilessly at opening ceremonies of Olympics pic.twitter.com/AIi0DIfHGa
Отборът на САЩ беше предпоследният, който излезе на терена. След тях се наредиха играчите на Франция. Именно тази страна ще бъде домакин на Зимните олимпийски игри през 2030.