Руски удари по болница и жилища в редица украински градове, деца са сред жертвите и ранените. Украйна отвърна с близо 1200 дрона по Русия (ВИДЕО)

Най-малко трима души са били ранени при въздушна атака на руските въоръжени сили срещу медицинско заведение в Киев, съобщиха властите в украинската столица. Около 5 часа сутринта на 13 ноември военната градска администрация съобщи, че болнично заведение в район Шевченковски е пламнало вследствие на разбил се дрон. По-късно ръководителят на районната администрация на Шевченковския район потвърди, че при атаката има пострадали.

„Според предварителна информация трима души са ранени. Медиците им оказват необходимата помощ. На мястото на инцидента работят спасители, полиция и всички необходими служби за спешна помощ“, поясни Александър Сазанович.

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На кадри от мястото се вижда, че сградата на Националния институт по травматология и ортопедия към Националната академия на медицинските науки на Украйна, както и историческото имение на барон Щайнгел, са понесли щети.

„Един човек е ранен, седем са спасени, а 30 са евакуирани в резултат на руски въздушен удар по медицинско заведение през нощта. През нощта руските сили атакуваха столицата, предизвиквайки пожар в болница в район Шевченковски, като частично разрушиха втория етаж. Медицинският персонал евакуира 30 души на безопасно място, а Държавната служба за извънредни ситуации спаси още седем. Пожарът е потушен“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС).

Удари по Одеса, Ровно, Виница, Суми, Запорожие: има жертви и ранени

Шестима души, сред които две деца, са били ранени при руски удар с дрон по жилищна сграда в Ровно. „Според актуализирана информация шестима души са ранени, включително две деца... Атаката в Здолбунив също така е довела до пожар в гараж и в автомобил. Все още не е съобщено за жертви“, заявиха местните власти. Ремонтните работи по повредената сграда са започнали днес сутринта.

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По късно стана ясно, че са повредени няколко жилищни сгради и детска градина. "Две жени на 22 и 54 години са ранени при атаката. И двете са с леки наранявания и са хоспитализирани. Те получават необходимата медицинска помощ. Спасителите са загасили всички пожари и са огледали повредените зони. В момента се определя мащабът на щетите“, написа Наталия Заболотная, началник на областната дирекция във Виница.

Четирима души са били ранени при руска атака вечерта на 12 ноември в Одеска област. „Тази вечер агресорът нанесе удар по южната част на нашата област. В сграда за производство на мебели избухна пожар, който обхвана площ от 1300 квадратни метра. Според предварителните данни четирима души са получили изгаряния с различна степен на тежест, а двама от тях са хоспитализирани. Лекарите оказват цялата необходима помощ. Повредени са също така многоетажна жилищна сграда, автомобили и камион“, съобщи късно на 12 ноември Олех Кипер, началник на областната администрация в Одеса.

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Двама души загинаха при атака с руски FPV дронове на 12 ноември вечерта в Сумска област. Загинали са мъже на 57 и 47 години. "Врагът ги е атакувал с FPV дрон, докато са били близо до мотоциклет в селището Середино-Будская, община Шостка“, съобщи късно вечерта вчера регионалната администрация.

Един човек е загинал, а четирима други са ранени при руска атака в Запорожие. "Руснаците атакуваха частен квартал в Запорожие. За съжаление, 17-годишно момче загина. Изказваме искрените си съболезнования на семейството и приятелите му. Спасителите извадиха четирима души от развалините: 35-годишна жена, 10-годишно момче, 34-годишен мъж и 58-годишна жена. Всички пострадали бяха предадени на парамедиците“, написа в Telegram и.д. началник на областната полиция в Запорожие Михаил Семикин.

По-рано сутринта областната администрация съобщи за 15 жертви, сред които две деца, в Запорожие и Запорожка област в резултат на атаките на руските въоръжени сили през последните 24 часа.

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Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е атакувала Украйна със 117 безпилотни летателни апарата през нощта, 63 от които са били с реактивни двигатели. Общо 80 дрона са били свалени или обезвредени с електронно заглушаване, включително 39 реактивни. Удари от безпилотни летателни апарати са регистрирани на 24 места, а падане на отломки от свалени дронове – на още 10 места, се посочва в доклада на ВВС на Украйна.

Почти 1200 дрона свалени над Русия през нощта

През изминалата нощ (от 20:00 ч. по московско време на 12 ноември до 8:00 ч. по московско време на 13 ноември) дежурните сили на противовъздушната отбрана на Русия са "пресекли и унищожили" 1198 украински безпилотни летателни апарата над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Владимирска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Ростовска, Рязанска, Саратовска, Смоленска, Тверска, Тулска, Московска област, анексирания Крим и над акваторията на Черно море, съобщиха от руското военно министерство.

"В периода от 18:00 ч. на 12 ноември до 08:00 ч. на 13 ноември 467 безпилотни летателни апарата летяха в посока Московска област. Повечето от тях бяха унищожени от системата за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната още на далечно разстояние. 144 дрона бяха неутрализирани, докато се приближаваха към Москва", написа в Telegram канала си кметът на руската столица Сергей Собянин.

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Ukrainian drones struck a major Lukoil oil refinery in Volgograd and a production facility in Rostov-on-Don overnight, triggering fires and explosions. https://t.co/0qUPQUDGI5 — Clash Report (@clashreport) November 13, 2026

🔥 Over 120 drones attack Russia's Rostov region On the night of November 13, a drone attack sparked a fire at a 1,500-square-meter warehouse in the Aksay district. In Rostov-on-Don, an industrial facility and three cars caught fire. According to Governor Yury Slyusar, five apartment buildings were damaged in the city, along with five private homes in the Azov district. One man was injured and hospitalized. — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026