Германски медии: България не е подписала декларацията за сигурност в Европа

Най-малко две германски медии съобщават че България не е подписала декларацията за сигурността на Европа в Дъблин. Информацията идва от немското национално радио Deutschlandfunk (DLF) и от германската информационна агенция Deutsche Presse-Agentur (DPA), цитирана от БНТ. За 39 държави, а не 40 подписали декларацията пише и немското издание Spiegel. Там обаче не се споманава изрично българската държава.

Подписалите държави потвърждават твърдата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници.

Те подчертават необходимостта от предоставяне на стабилни и надеждни гаранции за сигурност на Украйна и потвърждават пред заинтересованите страни намерението си да го направят, за да предотвратят повторение на агресията в Европа в бъдеще.

В декларацията се подчертава още, че хибридните кампании и опитите на Русия да подкопае подкрепата за Украйна само ще засилят ангажимента им към Украйна и решимостта им.

Уточнение от българското правителство: България е подписала, но с резерви

България е подкрепила с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност, която се състоя в Дъблин.

Резервите на Радев са били свързани с преамбюла на декларацията и защото "България настоява езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от преговорите за мир". ОЩЕ: Радев подписа декларация за сигурност на Европа и възрази да се настоява за гаранции за сигурност за Украйна