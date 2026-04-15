След загубата му на вота: Европейски следователи ще разследват Виктор Орбан за корупция?

Лидерът на победилата с огромна преднина партия Тиса в Унгария Петер Мадяр обеща да се присъедини към Европейската прокуратура, което ще даде на следователите от ЕС правомощия да разследват случаи на измами и евентуално да възобновят разследването за това как са били използвани средства от Брюксел по време на управлението на Виктор Орбан, съобщава Euractiv. Изданието отбелязва, че новоизбраният лидер на Унгария обеща в понеделник, 14 април, че присъединяването към Прокуратурата на ЕС ще бъде една от първите му стъпки, наред с реформи, насочени към деблокиране на 17 милиарда евро замразени средства, държани от Европейската комисия поради опасения относно върховенството на закона.

Допълва се, че на първата си пресконференция като новоизбран министър-председател, Мадяр е отхвърлил призивите на някои членове на партията си да изпрати Виктор Орбан в затвора. Той подчерта, че неговата задача е да осигури независимостта и функционирането на разследващите органи и съдебната система. „Не е работа на политик, нито на премиер, нито на председател на партията, да преценява дали бивш премиер трябва да се озове в затвора“, каза Маджар.

Отбелязва се, че това обещание бележи решително скъсване с дългогодишния отказ на унгарския премиер да се присъедини към Европейската прокуратура, което според неговото правителство би разширило правомощията на Брюксел за сметка на суверенитета на страната. Критиците на Орбан отдавна твърдят, че нежеланието му е свързано с обвиненията, че по време на неговото управление, средства от ЕС са били насочвани към бизнес мрежи, свързани с политици. Въпреки това, Мадяр вече има правомощията да разгледа въпроса в съда чрез независима прокуратура.

Ролята на европейската прокуратура и съмненията спрямо Орбан

Европейската прокуратура, която е със седалище в Люксембург, може да разследва сложни трансгранични случаи, като разчита на националните полицейски и съдебни системи, както и на собствения си екип от следователи. Това означава, че членството в EPPO ще измести част от надзора извън унгарската съдебна система. Трябва да се отбележи, че тази прокуратура има правомощия да разследва случаи на измами, свързани с финанси на ЕС, датиращи от 2017 г., период, който обхваща голяма част от по-късното управление на Орбан.

„Предвид мащаба на потенциалната злоупотреба с европейски средства, както е посочено в множество доклади, това е от съществено значение за гарантиране на общественото доверие и върховенството на закона. Новото правителство трябва бързо да изпрати сигнали, започвайки с независимостта на съдебната система“, отбеляза представителят на Европейската комисия за съдебната власт.

Изданието подчертава, че крайният срок на Мадяр наистина е кратък: ако иска бързо да получи достъп до замразени средства от ЕС, ще трябва да започне реформи в областта на върховенството на закона до август. „Освен отключването на финансиране, този ход се разглежда в Брюксел и извън него като истински тест за това дали Унгария е готова да подложи политически чувствителни въпроси на външен контрол и да обърне страницата на ерата на Орбан“, се казва в статията.

Представител на Европейската прокуратура заяви, че за да се присъедини към обвинението, Унгария трябва официално да уведоми Европейската комисия и Съвета на ЕС. Очаква се решение за одобрение да бъде взето в рамките на четири месеца. След това са необходими правни реформи и назначаване на европейски делегирани прокурори, преди да може да започне пълноценната разследваща работа. Изданието посочва, че ако подобни промени бъдат въведени, последиците от тях биха могли да бъдат значителни за унгарските олигарси, които отдавна се възползват от щедростта на Орбан.

Неотдавнашно разследване на Financial Times разкри, че 14% от всички средства, отпуснати чрез публични търгове по време на управлението на Орбан, са отишли ​​в 42 компании, собственост на 13 сътрудници на бившия лидер. Забележително е, че това представлява над 28 милиарда евро в публични търгове от 2010 г. до края на 2025 г. Отбелязва се, че по време на управлението на Орбан страната е паднала в класациите за корупция на Transparency International.

Реакцията на Кремъл на поражението на Орбан

Според Атлантическия съвет поражението на Виктор Орбан на парламентарните избори е сериозен удар за Москва. Изданието отбелязва, че в продължение на години той е блокирал инициативи за затягане на санкциите и се е противопоставял на военната подкрепа за Украйна, като по този начин е помагал на Владимир Путин да прокарва интересите си в ЕС. Според изтекли документи унгарски служители са обсъждали поверителни документи на ЕС с руски представители, което подчертава дълбочината на контактите между Будапеща и Москва. Анализаторите смятат, че напускането на Орбан намалява способността на Русия да влияе на решенията на ЕС отвътре.

Анализатори от Института за изследване на войната смятат, че Русия се опитва публично да омаловажи поражението на унгарския премиер Виктор Орбан на парламентарните избори, но за Кремъл това представлява сериозен геополитически удар. Анализаторите отбелязват, че Владимир Путин лично е подкрепил Орбан. Неговото поражение означава загуба на един от ключовите партньори на Москва в Европейския съюз. Въпреки че прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков нарече Унгария „неприятелска страна“ заради подкрепата ѝ за санкции срещу Русия, руският външен министър Сергей Лавров заяви готовността си да работи с новото правителство в Будапеща.