На очите си да вярваш или на руската ТВ: Пример от Сочи. Знаков за мира в Украйна руски удар в Киев (ВИДЕО)

"Гледаш по телевизията - всичко върви толкова чудесно, всички тези форуми. Поглеждаш през прозореца и виждаш цялата ситуация. Не знаеш на кого да вярваш - на очите си или на телевизора". Думи на руснак от Сочи, след последствията от станалата само преди няколко часа поредна украинска въздушна атака - ОЩЕ: ПВО система, база на "Лукойл": Взривове в Сочи, атака и срещу рафинерия в Башкирия (ВИДЕА)

A Russian in Sochi is asking himself if his country lives in some alternate reality, where "everything is fine," while ignoring the actual consequences of its terrorist actions. https://t.co/OixfNKcsdF pic.twitter.com/ZFNyV9xfUn — WarTranslated (@wartranslated) September 4, 2026

Русия също отвръща

Поредна руска въздушна атака с дронове предизвика щети в Украйна. Руски дрон е уцелил второто най-голямо летище в Украйна - "Жуляни", а по данни на украинския депутат Олексий Гончаренко, който е част от формацията на предишния президент на Украйна Петро Порошенко, са уцелени два стари самолета Як-40, които дори не са били годни да летят.

Според Гончаренко обаче това е послание от страна на руския диктатор Владимир Путин - защото имало вариант още тази събота, 5 септември, пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да посетят Москва, а в неделя, 6 септември - Украйна. Разговори за това били водени с Володимир Зеленски, а и с руската власт. Гончаренко твърди, че се предвиждало Къшнър и Уиткоф да преминат през летище "Бориспол" (най-голямото в Украйна) при този тур, обаче сега Путин с тези удари по "Жуляни" показал, че не е съгласен да има инициатива.

Russians struck Zhuliany airport in Kyiv, damaging an aircraft there, a deputy says. Jared Kushner and Steve Witkoff were allegedly scheduled to arrive Sunday via Boryspil. The American delegation will likely now seek alternative travel arrangements to the capital, Ukrainian MP… pic.twitter.com/7QgCB305UH — WarTranslated (@wartranslated) September 4, 2026

Въздушното пространство на Украйна е затворено за граждански полети откакто Путин нареди пълномащабна инвазия - не е ясно защо Гончаренко казва, че е възможно Уиткоф и Къшнър да летят, досега никой западен представител не е идвал директно в Украйна със самолет. Публично украинският президент Володимир Зеленски вече каза, че се водят разговори кога двамата да дойдат в Украйна. - ОЩЕ: Наглостта на Путин: Украйна първа бомбардирала цивилни цели, Русия просто отговаряла (ВИДЕО)