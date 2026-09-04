"В Харковска област не сме потвърдили освобождението (бел. ред. - руската пропаганда и Z-канали наричат всяко превзето от руската армия населено място в Украйна "освободено", за да внушават, че украинската земя е руско притежание) на Козача Лопан. В селото има много наши войници, много от които наистина напредват към бойното поле със знамена, но все още няма твърд контрол. Вражески части проникват в Казачья Лопан и от север". Това е само едно от няколко твърдения и то в популярни Z-канали, с които се опровергават думите на руския диктатор Владимир Путин, че населеното място е превзето.

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Горното твърдение за Козача Лопан - село на 5 километра от северната граница на Украйна с Русия, с население от под 5000 души преди старта на пълномащабната война с Украйна, подпалена от Путин - е не на кого да е, а на Z-канала, следящ специално военните действия и резултатите на руските части в Харковска област. Твърдението е от 3 септември:

Има и още - днес, 4 септември, същият канал пише: "На Харковския фронт продължават тежките боеве в Козача Лопан. Нашите части консолидират позициите си по-на изток, по магистрала Е105. Междувременно украинските въоръжени сили контраатакуват в Хоптивка, където са загубени няколко ключови позиции":

Също днес, 4 септември, друг Z-канал - "Два майора" - пише в дневния си обзор: "Боевете за Козача Лопан продължават - украинската страна оспорва претенциите на Русия за контрол над селото, но администрацията на Дергачев признава присъствието на руски части в северната му част".

Всичко това, след като на 1 септември, от киргизската столица Бишкек Владимир Путин в прав текст заяви, че Козача Лопан е превзето от руската армия. А руското военно министерство публикува видеокадри, за да го потвърди - на тях се вижда само артилерийска стрелба. С "доказателства" от такъв тип Украйна вече би трябвало да си е върнала Донбас - ПРИПОМНЕТЕ СИ: Напред-назад: Путин сам си противоречи как се справя Русия с Украйна (ВИДЕО)