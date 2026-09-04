Уиткоф и Къшнър ще летят със стари Як-40 до Украйна, за да не привличат внимание?

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще посетят Русия и Украйна на 5 и 6 септември. Това съобщи контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС, позовавайки се на източник. "Очаква се да пристигнат в Москва, а след това в Киев - на 5 и 6 септември", заявява запознатият с плановете източник пред руската агенция.

Най-любопитният детайл обаче изнесе украинският депутат Олексий Гончаренко - че е обмислян вариант Уиткоф и Къшнър да летят до Украйна с два стари съветски самолета Як-40, за да не привличат внимание. "По предварителна информация пристигане с два стари самолета - Як-40. Това е стар съветски пътнически самолет. Показателно е, че тези Як-40 не са летели дори преди войната", пише той.

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Обмисляно е американските пратеници да преминат с тези самолети през затвореното украинско въздушно пространство и да кацнат директно на летище "Бориспол" край Киев.

Вероятно обаче този план е претърпял промяна и то заради последната демонстративна руска атака с дронове именно в района около летище "Жуляни" в Киев. Това може би ще откаже американския екип да поеме такъв риск с полета и ще се наложи те да изминат разстоянието от Москва до Киев с влак или автомобил, според последни предположения.

Нареждайки да се атакува летище "Жуляни" по същество Владимир Путин изпраща сигнал на американците, че не желае да преговаря, пише Гончаренко.

За момента няма официално потвърждение от Пентагона, Белия дом или украинското правителство, че американските високопоставени пратеници могат да използват старите съветски Як-40. От гледна точка на сигурността досега заради продължаващите въздушни атаки над Киев практиката за всички чуждестранни делегации (включително американски) е да пътуват до украинската столица със сухопътен транспорт (специални влакове от Полша). Дали за Уиткоф и Къшнър е планиран сухопътен маршрут за целия преход от Москва до Киев, предстои да се разбере в следващите 48 часа.

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Самите Як-40 са над 50-годишни машини от съветско време, които не се произвеждат от 1981 г. насам. Но преди войната на Русия срещу Украйна те все още се използваха, при това дори за бизнес полети. Причината е, че техният малък размер, трите им двигателя и възможността да кацат на къси, включително тревисти писти, са смятани за удобни за частни бизнес посещения.

Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски също вече обяви, че украинските представители са във връзка с американския екип денонощно, за да организират това историческо посещение в Киев на двамата пратеници на Тръмп.

Заглавната снимка е илюстративна.