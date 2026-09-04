Дания с готовност да изпрати първите си мигранти извън ЕС

Дания днес обяви, че очаква да бъде готова до края на 2027 г. да изпрати мигранти без законно право на пребиваване в център за връщане извън ЕС. Това става в момент, когато пет други страни членки на блока се готвят да финализират плановете си за такива съоръжения.

Министърът на имиграцията и интеграцията Мортен Бодсков ще се срещне днес в Копенхаген със своите колеги от Германия, Австрия, Нидерландия и Гърция, за заседание на т. нар. "Група на петте", за да се споразумеят за конкретни стъпки за постигането на първото партньорско споразумение на ЕС с държава извън блока за създаването на център за връщане, съобщи Ройтерс.

"Изминахме дълъг път в работата по създаването на център за връщане извън ЕС и сега сме по-близо от всякога", заяви Бодсков. "Това означава, че от датска страна очакваме да сме готови да изпратим първите чужденци в партньорска страна до края на следващата година", добави той.

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Министърът не посочи коя страна или страни биха могли да бъдат партньори на петте страни.

Европейският парламент през юни одобри реформа на миграционната политика, насочена към ускоряване на депортациите и позволяваща на страните членки да създават центрове за задържане в чужбина, което според критиците би могло да отслаби защитата за търсещите убежище.

Съветът на Европа – организация която не е част от структурите на ЕС – заяви през юли, че центровете за връщане и другите мерки за прехвърляне на чужденци към трети страни носят "значителни рискове за човешките права", включително риск за малтретиране и произволно задържане.

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