Captain Cook и морското гурме преживяване

Не ви ли се е случвало вечерта просто да се промъкне неусетно и да ви накара да се запитате дали не е време да оставите всичко останало зад гърба си и да се отдадете на нещо релаксиращо и вкусно? Точно така започва и преживяването на гостите в Captain Cook. Сякаш прекрачват прага не просто на ресторант, а на изискано гурме убежище, където морето има нов адрес насред София.

В ресторанта всеки почитател на средиземноморските деликатеси усеща още с първата хапка, че това място няма аналог с друго. Особено когато става дума за пресния улов - голямата гордост на ресторанта. Менюто се движи в ритъма на морето и сезона, а предложенията често изненадват дори редовните посетители. Чернокоп, лаврак, октопод, калмари… всяко ястие пристига с онзи аромат, който мигновено ви пренася някъде край брега на Гърция.

Но вълнуващото преживяване не спира само с морските специалитети. Captain Cook умее да изненадва и с впечатляващи телешки предложения. Фино мариновани стекове, перфектно приготвено месо и богат аромат, който кара разговорите около масата за миг да замлъкнат. Защото понякога най-добрият комплимент към храната е тишината след първата хапка.

А после идва апетитният финал: десертите. Онзи сладък момент, в който си казвате, че нямате място за нищо повече, но все пак поръчвате. Нежни кремове, шоколадови изкушения, ефирни текстури и зашеметяващи детайли. А коктейлите? Те не просто допълват атмосферата, а са незаменима част от нея. Всичко това превръща лятната градина на Captain Cook в любима дестинация за прясно приготвена риба, крехко телешко, чаша вино или нежен коктейл. Там вкусът и атмосферата се срещат под открито небе и превръщат вечерта в преживяване, което не искате да свършва.

И може би точно затова всяко посещение на ресторанта малко прилича на ваканция. Чакате това преживяване да дойде, наслаждавате му се бавно, глътка по глътка, хапка по хапка, а времето сякаш спира. Но неизбежно идва онзи момент, в който поглеждате празната чаша, последната хапка десерт е изчезнала, музиката още звучи тихо, и някак не ви се става. Защото точно тогава разбирате, че най-хубавите вечери винаги свършват прекалено бързо, а вие просто не искате да си тръгнете от Captain Cook.

https://captaincook.bg/

ccooksf@happy.bg

+359 882 999 001

бул. Джеймс Баучер 100, Хотел Маринела, София