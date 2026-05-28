Европа обмисля сондажи за нефт и газ в Арктика: Страх от Русия мотивира гласовете "против"

Северна коалиция от финансови институции, синдикати и климатолози отправи остро предупреждение към Европейската комисия, призовавайки лидерите на Европейския съюз да запазят съществуващата забрана за нови сондажи за нефт и газ в Арктика, докато блокът преразглежда политиката си в региона.

В отворено писмо до петима европейски комисари групата призовава Брюксел да не смекчава позицията си, опасявайки се, че блокът може да преосмисли противопоставянето си на сондажите в Арктика, пише Euronews.

От 2021 г. насам ЕС подкрепя глобална забрана за нови сондажи за нефт и газ като част от политиката си за Арктика по екологични причини. Но в момента ЕС преразглежда регионалната си стратегия за региона, което изправи критиците на тази идея на нокти.

Заплахата от Русия и екологичната опасност

Мотивите зад позицията "против" се базират както на евентуалните екологични проблеми, така на в потенциалните заплахи за сигурността на Европа, предвид близостта ѝ до руска територия, където Москва често се хвали с ядрени учения.

Твърди се, че променящата се геополитическа ситуация е увеличила рисковете за сигурността в Баренцово море, като нефтената и газовата инфраструктура биха били потенциални цели за хибридна война поради близостта до Русия и Северния морски път.

"Ако петролът и газът, идващи от норвежката част на Арктика, станат от решаващо значение за енергийната сигурност на Европа, това би направило инфраструктурата още по-привлекателна мишена за саботаж и би направило ЕС уязвим за подобни атаки", се казва в писмото, зад което стоят 127 критици на идеята, предимно от Северното полукълбо.

Подписалите, включително бившият вицеканцлер на Германия и федерален министър по икономическите въпроси и защитата на климата Роберт Хабек и бившият датски министър по климата и енергетиката Кони Хедегор, предупреждават, че разширяването на добива на нефт и газ в Арктическия регион би оказвало натиск върху "глобално значимите екосистеми, като би увеличило риска от разливи и течове на нефт, а това би могло да нанесе необратими екологични щети".

Подписалите твърдят, че Арктическият регион се затопля 4 пъти по-бързо от средното за света и предупреждават, че изтласкването на разработването на изкопаеми горива по-на север в уязвимата южна част на Баренцово море представлява "неуправляема заплаха" за глобално значимите морски екосистеми.

Икономическа заблуда?

Поддръжниците на арктическия добив често го представят като необходим щит срещу енергийната нестабилност на Европа, но писмото на Северната коалиция опровергава тази времева линия.

Критиците на идеята твърдят, че разработването на проекти на норвежкия континентален шелф отнема около 13 години, което означава, че всички нови арктически находища, одобрени днес, няма да достигнат пълен добив до около 2040 г.

Независимите пазарни оценки от Rystad Energy допълнително подкопават бизнес казуса, отбелязва писмото, като се оценява, че икономически годните ресурси в Баренцово море всъщност са със 78% по-ниски от официалните прогнози на норвежкото правителство.

В писмото се твърди също, че всяко ново търговско производство на втечнен природен газ (LNG) ще изисква от ЕС да подпише споразумения за покупка на газ за срок от 20 до 25 години, тъй като съществуващият капацитет се използва напълно в продължение на десетилетия. Подписалите предупреждават, че този ход би оковал Европа в зависимост от изкопаемите горива дълго след крайния срок за нулеви нетни емисии през 2050 г.

Вместо това коалицията насърчава Комисията да удвои усилията си върху електрификацията на вътрешния пазар, ефективността на мрежата и бързото внедряване на възобновяема енергия.

"Вярваме, че най-ефективният начин за продължаване на укрепването на дългосрочната енергийна сигурност на ЕС е да се засилят мерките за електрификация на ЕС и за вътрешна енергия от възобновяеми източници и ефективност, а не да се задълбочава зависимостта от вносни изкопаеми горива", се казва в писмото.

Промяна на политиката на ЕС

Норвежката енергийна компания Equinor подкрепя актуализирането на стратегията на ЕС за Арктика и се обяви против спирането на всички проучвания на нефт и газ в северната част на страната.

"Вярваме, че ЕС трябва да разработи политика, която отразява значението на северните райони за енергийната сигурност, готовност и стабилност. Норвежката дейност в региона се осъществява в рамките на строги, основани на знания и демократично утвърдени рамки", заяви говорителят на Equinor пред Euronews, отбелязвайки позицията им "срещу общ мораториум" в региона.

Говорител на Комисията заяви, че изпълнителният орган на ЕС актуализира стратегията на ЕС за Арктика, представена през 2021 г., за да се справи с променящата се ситуация в региона на фона на покачващите се цени на енергията и инфлацията, предизвикани от водената от САЩ война срещу Иран, както и от многократните прояви от страна на САЩ за "придобиване" на Гренландия - автономна територия на Кралство Дания.

"Справянето с изменението на климата и влошаването на околната среда и подкрепата за устойчиво икономическо развитие остават валидни цели", заяви говорителят на Комисията пред Euronews.

Процесът обаче е все още "в ранен етап" и към този момент не са направени никакви заключения, добави говорителят.