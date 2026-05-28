"Родителите да следят поръчките на децата си": Вместо чрез дилъри - наркотици идват по куриер

Прокуратурата и Агенция "Митници" са осъществили съвместна операция "Хидра", при която са задържани 1050 пратки с наркотични вещества, като за целта са били използвани не дилъри, а услугите на куриерски фирми. Пратките са съдържали продукти със суха тревиста маса във вейпове, пълнители за електронни цигари, желирани бонбони, бисквити и други. Уловката е, че в товарителниците е липсвало описание на стоката.

Без да знаят: Родители носили наркотици за децата си

"Броят на засечените пратки определено е тревожен. Още по-тревожното е, че има случаи, в които доставката е поръчвана от деца и дори родителите са търсили пратката на децата си, очевидно незнайки какво съдържа тя", каза говорителят на Софийска градска прокуратура Десислава Петрова.

Тя призова родителите да следят какво точно поръчват техните деца и от къде го поръчват. В някои държави режимът е доста по-либерален и дава възможност за лесен достъп за опасни особено за тях вещества", добави Петрова.

"Тази операция ще продължи и следващите няколко дни. Бих искал да се обърна към обществеността с посланието,че всички пратки, които се поръчват през онлайн платформи биват проверявани от митническите органи и всяка пратка, която съдържа наркотично вещество няма да бъде допусната на пазара", добави Стефан Бакалов от Агенция "Митници".

Няма задържани

Към момента няма задържани лица, тъй като пратките са изпращани от страни в Европа, където наркотичните вещества не са абсолютно забранени. Търговията стававала чрез онлайн платформи.

В резултат на операцията обаче има и положителен резултат.

"След тази операция през последните 3-4 дни обемът на задържаните пратки е започнал да намалява, което е положителна тенденция", добави още Стефан Бакалов.