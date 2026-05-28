Барселона продължава трансферната офанзива: пръска 100 милиона за звезда на Атлетико

Барселона с отърва от финансовите проблеми, които преследваха клуба през последните години и отново се превръща в една от водещите сили на трансферни пазар. Самото име на клуба може да привлече всеки футболист на планетата, а вече каталунците нямат и пречки с парите. След привличането на Антъни Гордън за 80 милиона евро, сега каталунците са се насочили към друга трансферна цел, която преследват от известно време. Става въпрос за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес.

Барселона вече води преговори с агента на Хулиан Алварес

Хулиан Алварес изглежда все по-близо до трансфер в Барселона. Вече стана ясно, че аржентинецът е отказал да подпише нов договор с “дюшекчиите“, като това е ясен знак, че не планира бъдещето си в столичния гранд. Според “Мундо Депортиво“, спортният директор на Барселона Деко се е срещнал агента на Алварес Фернандо Идалго в хотел в каталунския град. Мениджърът Хуанма Лопес също е присъствал на срещата. Неговото участие е от голямо значение, като той може да помогне в преговорите между двата клуба. Той има силни връзки с Атлетико, тъй като беше футболист на “дюшекчиите“ в продължение на 10 години.

Барселона може да плати 100 милиона евро на Атлетико Мадрид

Според източника целта на Барселона е да финализира сделката за Хулиан Алварес преди началото на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Самият футболист също е информирал ръководството на “дюшекчиите“, че ако получат оферта за него от Барселона, иска да премине в каталунския гранд. Според специализирания сайт “transfermarkt“ Алварес е оценен на 90 милиона евро. А трансферната сума, която Барселона ще плати за него, може да достигне дори 100 милиона евро, като се добавят бонусите.

