Демерджиев за "украинския" строеж във Варна: Правили са държава в държавата. В Украйна: Съдебен запор за Невзоров от години

Украински съд е наложил пълен запор върху цялото имущество на строителния предприемач Олег Невзоров, както и върху активите на неговите роднини - при това през 2018 г. Ограничителните мерки върху собствеността на фамилията са предприети заради сериозни съмнения относно бизнес практиките на предприемача.

Украински медии многократно са предупреждавали обществеността за високия риск, свързан с неговите строителни проекти, пише още изданието. Според публикации в Украйна е съществувала реална опасност бизнесменът да напусне страната изненадващо. Журналистите изразявали опасения, че той може да се измъкне във всеки един момент, отнасяйки със себе си финансовите средства на хората, инвестирали в неговите начинания. Всичко това съобщава българският разследващ сайт Bird.bg.

Финансови престъпления и фалшиви документи?

Наложените обезпечителни мерки върху собствеността не са единственият сблъсък на Невзоров с правосъдната система. Разследващите са работили по няколко различни наказателни дела срещу него. Основната част от разследванията срещу строителния предприемач са били фокусирани върху предполагаеми финансови престъпления. Те са свързани конкретно с обвинения за системно фалшифициране на официални финансови документи.

Проблемите със закона засягат и най-близкото обкръжение на бизнесмена. Бащата на предприемача, Владимир Невзоров, също е попаднал във фокуса на разследващите.

Разследването срещу Владимир Невзоров е провокирано от сходни обстоятелства. Той е бил проверяван за съставяне на фалшиви документи, като целта на деянието е била осигуряването на достъп до пореден финансов заем. Срещу Олег Невзоров се е водило и напълно отделно разследване за незаконно притежание на огнестрелни оръжия, става ясно още от разследването на Bird.bg.

Българският "опит"

"В края на 2023 г. НАП налага запор на „Форест Клуб Варна“, един от основните строители в местността Баба Алино, в размер на 150 хиляди лв. Година по-късно запорът е вдигнат. Това обаче се оказва само „загрявка“. През февруари и март т.г. НАП започва да налага серийни запори над „КУБ Дивелъпмънтс“ и „КУБ Ресторантс“, като засега общо са запорирани над 100 хиляди евро. Това означава, че срещу дружествата на Невзоров има висящи ревизионни производства. Никъде по партидите на дружествата не се вижда банково финансиране - т.е. всичко върви само в кеш. В Украйна срещу фирмите на Невзоров също са имали запори заради кредити към банки, които не са върнати, пишат местните медии. Самият Невзоров бил разследван за фалшиви декларации, с които теглил кредитите. КУБ е описан като "полулегален кооператив", твърдят още от разследващия сайт.

Специално за "Форест Клуб Варна" обаче има и интересно съдебно решение на Апелативен съд-Варна. Накратко - компанията е осъдена да плати малко над 34 000 евро (малко над 67 000 лева) на свой клиент, който се обръща към съда заради "развален договор за покупко-продажба за недвижим имот". Договорът е развален на 29 март, 2024 година.

На този фон, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви слелдното, визирайки именно строежът в "Баба Алино" и говорейки към ръководителите на областните дирекции на МВР: "Имаме данни, че е направен опит на територията на Република България да се създаде самостоятелна територия, подчинена на собствени правила и собствен закон, при пълно неглижиране на законите на държавата. Ако има хора, които смятат, че могат да се поставят над закона, вашата работа е да ги установите. Ако има и длъжностни лица, които им помагат, също трябва да се действа". По думите му, толерантността към подобни прояви ще бъде нулева, независимо къде и под каква форма се случват. Той нареди на ръководителите на структурите в страната внимателно да проверят своите територии и при установяване на казуси, подобни на този край град Варна, да бъдат предприети незабавни и безкомпромисни мерки.

