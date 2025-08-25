Удари си главата в дъното: Пак инцидент на морето

Пореден инцидент на Българското Черноморие е станал вчера следобяд, става ясно от бюлетина на ОДМВР - Бургас. 58-годишен мъж е скачал във водата на Южния плаж в Примороско, но си ударил главата в дъното и изпаднал в безсъзнание. Изваден е от водата и му е оказана първа долекарска помощ, като с фрактура на черепа и счупен шиен прешлен, е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък", се казва още в полицейския доклад.

Инцидените по морето

Освен случаите на удавяния - по Българското Черноморие това лято са регистрирани и друг тип сериозни инциденти. След фаталния инцидент в Несебър, при който 8-годишно момче загина след падане от парашут, миналата седмица 16-годишен младеж от София е приведен в УМБАЛ - Бургас със съмнения за комоцио след ползването на воден атракцион в района на централния плаж в Слънчев бряг.

Преди няколко дни 13-годишно момиче получи паник атака в морето, а после и гърч. Инцидентът е станал на плажа срещу хотел "Белвю" в Слънчев бряг. Момичето било извадено от спасителен пост № 5. Транспортирано е по спешност в УМБАЛ - Бургас, където е настанено в отделение "Реанимация" на апаратно дишане, в критично състояние, с опасност за живота. ОЩЕ: 13-годишно момиче получи паник атака в морето