Нов ден, нова раздяла: ЦСКА разкара трън в очите на Сектор Г

Белгийският нападател Аарон Исека вече не е футболист на ЦСКА, съобщиха от "червения" клуб.

„Днес клубът и играчът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Исека се присъедини към ЦСКА през лятото на 2024 г. и изигра 22 мача, в които отбеляза един гол. ЦСКА пожелава успех на Аарон Исека в бъдещите му предизвикателства“, написаха на официалния сайт на клуба.

Раздялата с Аарон Исека бе очаквана, като той отдавна загуби титулярно място при „червените“ заради постоянните контузии и пропуснатите шансове в мачовете, в които игра.

Аарон Исека е по-малкият брат на белгийския национал Мичи Батшуай. Той е от академията на Андерлехт, като е преминал и през Олимпик Марсилия и Тулуза, преди да играе и за турския Аданаспор и гръцкия ОФИ Крит, преди да бъде взет на „Армията“.

Той стана поредният играч, който се разделя с ЦСКА в последните дни, след Зюмюр Бютучи, Тибо Вион, Мика Пинто, Джейсън Локило, а се очаква в най-скоро време клубът да се раздели и с Мика Пинто, който е отстранен от първия отбор.

