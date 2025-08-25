Българска лекарка в Газа разказва: Тежък глад, болести, катастрофа (ВИДЕО)

Мелина, българска анестезиоложка в медицинския комплекс "Насер" в Хан Юнис - град, намиращ се в южната част на Ивицата Газа - разказа какво е въздействието на глада и бомбардировките върху пациентите и персонала в болницата. "Всеки ден виждам хора, които са изключително слаби... те явно показват признаци на тежко недохранване. Това засяга способността им да се лекуват и да се борят с инфекциите... и прави възстановяването от всяка болест наистина много, много сложно", каза тя, цитирана от Al Jazeera.

Гладът в Ивицата Газа

В края на миналата седмица ООН официално обяви глад в палестинския анклав, в който Израел поднови офанзивата си и заедно със САЩ контролира агенцията, разпределяща помощите сред цивилното население. Този метод е широко критикуван в международен план, включително заради многобройните случаи на простреляни и убити граждани, чакащи на опашка за храна. Според Израел докладът на Организацията на обединените нации за глада в Газа е "изфабрикуван".

Днес, 25 август, Министерството на здравеопазването в Газа, което е контролирано от "Хамас", съобщи, че през последните 24 часа още 11 души, сред които две деца, са починали от недохранване. Това повишава общия брой на смъртните случаи, свързани с глад и недохранване в анклава, на 300, включително 117 деца.

Описвайки "тотален колапс" на здравеопазването, хранителните продукти и образованието, Мелина добави: "Никога не съм виждала или си представяла, че такава ситуация е възможна. Фактът, че съм свидетел на тази катастрофа, е изцяло причинен от човека. Тя можеше да бъде предотвратена".

Лекарката си спомни как е анестезирала 33-годишен пациент, който е бил на път да загуби дясната си ръка, и каза, че има "много като него", които са загубили "домовете си и децата си, прехраната си, заплатите си".

"Никой не знае наистина какво ще се случи. Несигурността и продължителността на тази катастрофа са наистина шокиращи", посочи анестезиоложката.

Нова атака по болницата

Медицинският комплекс "Насер" съобщи, че израелски обстрел в Хан Юнис е убил петима палестинци. Кореспондент на Al Jazeera съобщава, че израелска атака срещу болницата е убила журналист. От началото на войната през октомври 2023 г., започнала след атаката на "Хамас" на израелска територия, над 200 медийни работници са били убити при израелски атаки, съобщава катарската телевизия, която е забранена в Израел.

Атаката срещу болница "Насер" сега е била извършена с дрон "камикадзе". Тя е била насочена към горните етажи, включително покрива, където са се намирали няколко журналисти.

Операторът Хосам ал-Масри е убитият при атаката. Когато медицински персонал се е качил, за да окаже помощ, там е била извършено друго нападение, при което са били ранени още няколко души, включително двама журналисти. Израелските сили все още не са коментирали.

