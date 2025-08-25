UNICEF: Децата в Газа гладуват заради блокадата, не от липса на храна

Кризата в Газа, окупацията на региона вече няколко месеца блокира доставката на хуманитарна помощ, вкл. и храна за бедстващите. През месец март Израел затвори всички контролно-пропускателни пунктове към Газа и блокира доставките на хуманитарна помощ. По данни на здравното министерство в Газа този механизъм е довел до смъртта на над 2 000 палестинци и раняването на повече от 15 000 души, чакащи за хуманитарни доставки.

Едностранен механизъм

От края на май Израел въведе едностранен механизъм за доставки чрез механизма на Израел, наречен Gaza Humanitarian Foundation (GHF), заобикаляйки ООН и основните организации за оказване на помощ. Изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел разкритикува механизма на Израел, като подчерта, че той противоречи на хуманитарните стандарти.

"Хуманитарната катастрофа в Газа е породена не от недостиг на храна, а от невъзможността да се достави помощ. Месеци наред децата живеят без достатъчно храна. Ставаме свидетели на ужасяваща ситуация, в която те са на ръба на гладна смърт и в крайна сметка умират от недохранване", категорична е Ръсел, предаде Анадолската Агенция.

Предотвратима трагедия

Ръсел подчерта, че трагедията е предотвратима, тъй като хранителни запаси има в близост, но те не достигат до нуждаещите се. „Това не се случи заради циклони или суша. Това се случи, защото не успяхме да осигурим достатъчно помощ за тези деца,“ заяви тя.

В отговор на израелските твърдения, че в Газа няма условия за глад, Ръсел защити независимите оценки на Официалната класификация на хранителната сигурност (IPC), която потвърди наличието на глад в северната част на ивицата. „Това са специалисти, които вземат решения на базата на нивата на недохранване, липсата на храна и реални случаи на смърт от глад,“ поясни тя. „Знаем, че децата умират. Омръзна ми този спор дали предоставяме точната информация. Нека международните медии получат достъп и сами да се убедят.“

Ръсел разкритикува механизма на Израел, наречен Gaza Humanitarian Foundation (GHF), като подчерта, че той противоречи на хуманитарните стандарти. Тя припомни, че ООН преди е управлявала 400 пункта за разпределение на помощ, докато GHF поддържа едва четири. „Просто ни оставете да свършим работата си. Ние знаем как да го направим,“ настоя Ръсел.

IPC потвърди, че гладът вече е обхванал северната част на анклава и ще се разпространи по на юг до края на септември. От октомври 2023 г. окупацията от страна на Израел причини смъртта на над 62 600 палестинци в Газа, унищожавайки територията и превръщайки я в необитаема, припомня БГНЕС.

Снимки: Getty images

Официално: ООН обяви глад в Газа