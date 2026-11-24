Международната конфедерация на дружествата на автори и композитори (CISAC) оценява високо приноса на МУЗИКАУТОР в защитата на авторските права и отчита постигнатия напредък в усилията на сдружението за подобряване на законодателната рамка в България. Това стана ясно след изказванията на генералния директор на CISAC Гади Орон при срещата му с народните представители на парламентарната Комисия по културата и медиите, както и с културния министър Евтим Милошев на 12 ноември 2026 г.

Генералният директор на CISAC открои четири основни направления, в които България трябва да предприеме конкретни мерки: ефективно прилагане на механизма за частно копиране, определяне на справедливи тарифи за използването на музикални произведения, лицензиране на публичното изпълнение на музика от общините и разширяване на лицензирането в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.

„Когато се опитваме да обясним защо нивото на защита на творците в България е толкова ниско, сме идентифицирали два проблема. На първо място е правната рамка – законите, които не са ефективни. На второ място е прилагането на законодателството - много е трудно да се приложат разпоредбите, за да се защитят правата на творците“, обясни Орон. Той е на мнение, че именно това са причините МУЗИКАУТОР да се сблъсква със сериозни предизвикателства при събирането на дължимите авторски възнаграждения.

Генералният директор на CISAC посочи активната международна роля на българското дружество. Той отбеляза, че МУЗИКАУТОР бе домакин на Годишното общо събрание на CISAC през 2025 г., както и на поредица от съпътстващи инициативи, сред които и кръгла маса, посветена на частното копиране. В нея взеха участие експерти от Франция, Сърбия и Унгария, които споделиха добри практики, които се прилагат в техните държави.

Липсата на ефективен компенсаторен механизъм за частното копиране ощетява както българските, така и чуждестранните творци. В същото време възпрепятства устойчивото развитие на културата у нас. Причината е, че около 2.8–2.9 милиона българите над 12-годишна възраст копират защитени с авторско право произведения за лично ползване, като най-често става дума за музика.

По отношение на определянето на справедливи тарифи за използването на музикални и произведения депутатите изразиха надежда, че правителството, в лицето на министъра на културата Евтим Милов, ще изпълни ангажимента, заложен в управленската и в законодателната програма. В края на месец ноември е заложено да бъде гласуван проект за изменение и допълнение на Закона за авторските права и сродните им права (ЗАПСП), в който адресира тези въпроси.

„Ще завърша с положително послание, защото през 2019 г. говорихме за наказателната отговорност на заведенията, които не заплащат възнаграждения, като в резултат на това беше подобрено законодателството. И нашите дружества тук започнаха да събират повече възнаграждения“, допълни Орон.

МУЗИКАУТОР бе сред инициаторите на промените в ЗАПСП през 2019 г., които облекчиха приемането на тарифите, определящи размера на авторските възнаграждения при публичното изпълнение на музиката. Бяха премахнати някои пречки, които правеха процедурата тромава и блокираха възможностите за формирането на комисия или нейната работа. Друга съществена промяна бе улеснява връчването на наказателни актове на юридически лица при установени нарушения.

„Само с този обикновен механизъм, в момента, за да се случи едно събитие в Националния дворец на културата (НДК), трябва да са получили потвърждение от нас, че правата са уредени“, категоричен бе Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР. В противен случай могат да бъдат заведени съдебни дела за неуредени авторски права, което води до излишно натоварване на съдебната система и разхождане на парите на данъкоплатците, и то с начислени лихви, защото делата се водят с години.

Ефектът от законодателните промени се отразява и чрез увеличаването на събраните от МУЗИКАУТОР възнаграждения в полза на авторите. Само за 2025 г. са разпределени общо 8 140 213 € на 199 531 правоносители, в това число български и чуждестранни автори, издатели и субиздатели, сочи годишния отчет на сдружението.

Друг съществен проблем е, че 147 от общо 265 общини в България нямат лиценз за изпълнение на музика на обществени места. „Общините са част от управлението на страната, така че те трябва да служат за пример и трябва да заплащат на творците“, коментира още Орон.

В началото на 2026 г. МУЗИКАУТОР подписа споразумение със Столичната община, която пое ангажимент да включи изискването за надлежно уреждане на авторските права като задължително условие в договорите с организатори на концерти и фестивали, които се финансират или подпомагат от общината. Заедно с това общината пое ангажимент да информира търговски обекти, заведения и организатори на събития за техните законови задължения по ЗАПСП.

В рамките на срещата с депутатите, Димитров посочи, че културата се финансира чрез директни продажби, различни фондове, колективно управление на авторски права и меценатство, като отбеляза, че в България все още липсва закон за меценатството.

„Това, което се опитваме да направим, има контекст, много по-голям от това един автор да получава само парите си. Той има отношение към културата“, заяви Иван Димитров. Той допълни, че сдружението подкрепя три поредни години музикалния лагер, на който бе създадена песента, която донесе на България историческата победа в конкурса „Евровизия“. Той посочи още, че песента „Bangaranga“ ни поставя в центъра на света и ще влее повече приходи в държавата.

Само в рамките на тази година МУЗИКАУТОР инвестира над 230 000 евро в инициативи за насърчаване на творчеството и българската авторска музика. Сред тях са конкурсът „Авторска музика“, творческата инициатива за училищни химни „Светилник“, МЛАДЕЖКИЯТ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН и партньорски проекти като Talent Hub с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Sofia Songwriting Camp и конкурса „Музикални сезони“ с Българското национално радио. Така сдружението създава устойчиви възможности за развитие на българските автори и за присъствието на тяхната музика на националната и международната сцена.

Новият вариант на Закона за меценатството вече е готов и ще бъде пуснат за обществено обсъждане, обяви Антон Кутев, председател на парламентарната Комисия по културата и медиите. „Това е изключително добра новина, за да може целият механизъм от тези четири стълба да работи пълноценно самостоятелно и заедно“, категоричен бе Димитров.

Положителната оценка за постигнатото досега върви ръка за ръка с необходимостта от последващи действия. Делегацията на CISAC заяви готовност да подкрепи България с международна експертиза, включително чрез разработването на пътна карта с конкретни стъпки за преодоляване на предизвикателствата в защитата на авторските права. Министърът на културата Евтим Милов пое ангажимент да назначи външен експерт или работна група, която да изготви препоръки за преодоляване на дългогодишните дефицити в правната рамка у нас.