Манчестър Юнайтед затвърди кошмарната си форма от началото на сезона с унизителната загуба с 0:4 от вечния си съперник Ливърпул. Срещата започна кошмарно за "червените дяволи" още в самото начало, като Лени Йоро получи директен червен картон в осмата минута, а Доминик Собослай се разписа от пряк-свободния удар, който бе отсъден за нарушението на Йоро. Легендата на Ман Юнайтед Пол Скоулс не спести критиките си по адрес на Лени Йоро, като заяви, че не е на достатъчно високо ниво за Висшата лига.

Пол Скоулс: "Не изглежда да е на нивото на Висшата лига"

Ето какво каза Пол Скоулс: "Прилича на заек, подплашен от фарове. В момента Висшата лига изглежда твърде силна за него. Той е в много несигурна защитна позиция. Мисля, че ако играеше редом с Ван Дайк, може би щеше да изглежда малко по-добре, но към този момент не изглежда да е на нивото на Висшата лига". Лени Йоро пристигна на "Олд Трафорд" през лятото на 2024 г. срещу 62 милиона евро от френския Лил. Тогава Манчестър Юнайтед се пребори с Реал Мадрид за подписа на централния защитник.

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Ман Юнайтед е в зоната на изпадащите

От началото на сезона Манчестър Юнайтед е записал едва 1 победа във Висшата лига - с 5:2 срещу Ипсиуч Таун в мач от втория кръг на английския елит. Освен това, "червените дяволи" имат 5 равенства и 5 загуби, които им носят 8 точки. С тези 8 пункта Ман Юнайтед заема предпоследната позиция във Висшата лига. Под манчестърци е само Кристъл Палас със 7 точки.

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