Стотици непокътнати амфори: Товарът на кораб, потънал преди 2300 години, е открит край гръцкия остров Андрос

Край бреговете на гръцкия остров Андрос подводни археолози откриха товар на древен търговски кораб. Това откритие е сред най-богатите находища на корабокрушения, открити в Егейско море през последните години.

Находката на археолозите край остров Андрос

Потъналият кораб се намира на дълбочина от 39 до 44 метра и е превозвал значителен товар - приблизително 600 до 650 транспортни амфори. Керамиката, открита на мястото на разкопките, показва, че корабът е потънал в края на 5-ти или началото на 4-ти век пр.н.е. - преди повече от 2300 години, съобщава Arkeo News.

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Гръцкото министерство на културата обяви откритието на 31 юли 2026 г. Според министерството, Ефоратът на подводните антики е започнал разследване след сигнал от частно лице. Морското дъно е осеяно с търговски амфори със заострено дъно. Досега водолазите са идентифицирали три вида: амфори от Менде, други, свързани с Пепаретос, и трета група, известна като Солоха Тип 2.

Менде, разположен в Касандра на Халкидическия полуостров, е бил важен търговски център. Пепаретос се е намирал на днешния остров Скопелос. И двете места имат репуация на винопроизводители.

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Типът „Солоха 2“ е по-малко ясен. Той е по-скоро класификация на формата, отколкото известен град на произход, и учените не са единодушни дали този вид амфора произхожда от северната част на Егейско море или от Черно море.

Археолозите са открили по един екземпляр от всеки вид амфори за по-внимателно изследване като част от консервационната работа, която в крайна сметка би трябвало да даде повече информация за глината, работилниците и може би дори за това, което някога е било съхранявано в тези съдове. Това е важно, тъй като амфорите са били нещо повече от просто контейнери. Тяхната форма, материал (глина) и различни печати служат като адрес на подател и получател, позволявайки на изследователите да проследят движението на стоки между пристанищата. По-специално, известно е, че амфорите от Северноегейския регион са пътували на дълги разстояния, достигайки до Атина, Черноморския регион и други пазари, разположени далеч отвъд местата им на производство.

Наличието на три различни вида амфори на борда показва, че това е била пратка стоки от различни производители. Товарът вероятно е бил "сглобяван" на части на различни пристанища, преди корабът да се насочи към по-голям пазар. Едно разумно предположение относно маршрута е пътуване на юг от северното Егейско море - вероятно започващо в Менде, спиращо в Пепаретос и след това продължаващо към водите край остров Андрос, с вероятна последваща спирка в Атина и Пирея, или може би друго пристанище в южната или централната част на Егейско море.

Атина е вероятен кандидат, въпреки че все още нищо не потвърждава това. Изследователите знаят, че мендейски и солохийски амфори са достигнали Атина в края на 5 век пр.н.е., така че тази теория е напълно правдоподобна. Корабът обаче би могъл също така да е бил част от по-дълъг търговски път, свързващ северната част на Егейско море, Цикладите и точките по-на юг. Без точна информация за местоположението на кораба, пълния състав на товара му и броя на амфорите от всеки тип, въпросът за неговото отпътуване и дестинация остава открит.

Заедно с амфорите, екипът по подводна археология е открил фрагмент от оловна котва и шепа камъни, които биха могли да служат като баласт. Въпреки малкия си размер, тези фрагменти могат да кажат много на изследователите за това как е бил построен корабът, колко товар е могъл да носи и как точно се е озовал на морското дъно.

Прави впечатление, че в доклада на министерството не се споменава за оцелял дървен корпус. В момента доказателствата, подкрепящи идентичността му като кораб, се основават на група амфори, фрагмент от котва и евентуален баласт.

Изучаването на тези артефакти на дълбочина от почти 44 метра е предизвикателство. Водолазите разполагат с ограничено време за всяко гмуркане и всеки артефакт трябва да бъде документиран на място, без да се нарушава местоположението му спрямо останалата част от останките. В крайна сметка, подредбата на амфорите може да разкрие как са били прибрани в трюма и дали корабът е потънал непокътнат или се е разпаднал по време на корабокрушението.

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