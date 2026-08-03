Прокуратурата плаща над 150 000 лв. на певеца Константин за "разкостено" Audi

Софийският апелативен съд окончателно потвърди, че прокуратурата дължи обезщетение на фирмата "Плаза Ауто 2012" заради чисто нов автомобил Audi A8, иззет като веществено доказателство и върнат пет години по-късно в тежко увредено състояние. Фирмата е собственост на поп-фолк певецът Константин.

Колата е купена през юни 2012 г. за близо 200 000 лева, а само три месеца по-късно е иззета по досъдебно производство. Когато през 2017 г. собственикът е поканен да си я получи обратно, автомобилът е без гуми и джанти, без преден и заден капак, без фарове, с липсващи части от интериора и електрониката, срязани кабели и множество други повреди. По думите на свидетели автомобилът е бил буквално "разкостен" и подпрян на трупчета.

Съдебната автотехническа експертиза оценява необходимия ремонт на 78 401 лева с ДДС. Свидетели разказват, че в официалния сервиз на Audi във Варна служителите били шокирани от състоянието на автомобила, а възстановяването му е отнело няколко месеца. Още: Отнемат шофьорската книжка на Емрах Стораро след гонката с Константин (ВИДЕО)

Прокуратурата оспорва отговорността си с аргумента, че автомобилът е бил съхраняван на паркинг, стопанисван от друга държавна структура, и че нейните действия по изземването са били законосъобразни. Апелативният съд обаче приема, че именно прокуратурата носи отговорност за надзора върху съхраняването на веществените доказателства и не е изпълнила задължението си да опази автомобила.

Според магистратите към момента на изземването колата е била практически нова и без повреди, а всички щети са настъпили, докато е била под контрола на държавните органи. Затова съдът потвърждава присъденото от Софийския градски съд обезщетение от 78 401 лева, върху което се начислява законна лихва от септември 2017 г. до окончателното изплащане.

Заради натрупаната почти деветгодишна лихва общата сума, която прокуратурата ще трябва да плати, вече надхвърля 150 000 лева. Освен това институцията е осъдена да заплати и близо 6900 лева разноски по делото.