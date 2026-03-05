Трафикант натъпка осем мигранти в малка кола: За България ли са пътували?

Мъж е арестуван в североизточния регион Еврос за превоз на осем мигранти, които били натъкпкани в малка кола и и които влезли незаконно в Гърция от Турция, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщения на полицията в сряда. Малката кола с девет души, натъпкани в нея, е била спряна във вторник в района на Орестиада, между Орменио и Арданио, съобщи полицията.

За България ли са пътували?

Не става ясно дали мигрантите са пътували за България, но гръцкото издание посочва, че обикновено мигрантите, заловени на границата, се прекарват контрабандно на запад до Солун, а след това през Балканите до страни от Западна и Централна Европа.

Според данни на Организацията на обединените нации, досега тази година около 1300 души са влезли незаконно в Гърция през сухопътната граница Еврос с Турция.

Подобни инциденти в България

Припомняме, че през ноември 2025 г. гонка доведе до тежък инцидент на околовръстния път на Бургас.. По неофициална информация е имало преследване между екипи на „Гранична полиция“ и кола с румънска регистрация, която превозвала нелегални мигранти. Автомобилът е излетял от пътя и се е озовал в бургаското езеро Вая, като тогава имаше загинали.

През 2023 г. близо 20 мигранти се задушиха в камион край София.