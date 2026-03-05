Македонският президент: Не е време да празнуваме 8 март (ВИДЕО)

Вместо обичайния поздрав за 8 март, президентът Гордана Силяновска-Давкова произнесе ожесточена и критична реч срещу домашното насилие на тържественото заседание на парламента, което традиционно трябваше да отбележи женския празник 8 март, предаде "Либертас". Президентът не може да празнува Деня на жената в тази ситуация. Силяновска-Давкова попита председателя на парламента „колко струва животът на една жена“ и заяви, че е шокирана от данните за домашното насилие, че е разтърсена от „неразбираемата смърт на Ивана и Катя“, но не поиска пряка отговорност от висши полицейски служители, директори на центрове за социална работа или министри за трагедията в скопската община Карпош.

Стастистиката, зад която се крият семейни трагедии и неосъществени мечти

Силяновска заяви, че „шокиращият факт е", че през 2025 г. са регистрирани 4745 случая на домашно насилие и шест случая на убийство, а за два месеца през 2026 г. – вече четири случая на фемицид, допълва "Независен".

"Тези тревожни числа са картина на общество, в което е застрашено най-основното човешко право – правото на живот. Не цитирам статистика, а по-скоро отбелязвам поражението на институционалната превенция и навременните действия. Зад числата се крият житейски истории, семейни трагедии, неосъществени мечти", заяви Силяновска. ОЩЕ: Народният театър със специален жест за дамите по повод 8 март