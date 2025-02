Спомен: Путин в съюз с НАТО. Аферата с редките елементи в Украйна – време за одит (ОБЗОР - ВИДЕО)

По същество, Москва се присъедини към НАТО, макар това да не може да бъде наречено пълно членство. Тези знакови думи звучат преди 23 години в новините на "Първи канал", най-популярната руска държавна телевизия. И те са изречени, защото тогава новоизлюпеният руски президент Владимир Путин подписва декларация от името на Руската федерация като част от общо 20 държави, мнозинството от които са членки на НАТО. А думите на Путин тогава са исторически – особено на фона на това, което върши сега.

"Русия винаги е играла важна роля в международните отношения. Проблемът ни е, че за дълго време ситуацията беше такава, че Русия е от едната страна, а почти целият свят. И нищо добро не произлезе за Русия от това противопоставяне с останалия свят. Голямото мнозинство руснаци осъзнават това много добре. Русия се връща в семейството на цивилизованите държави" - дословните думи на Путин.

За коя среща става въпрос – 13 май, 2003 година, в Москва. Тогава се утвърждава т.нар. Съвет НАТО – Русия. И се отчита, че има значим напредък за сътрудничество между Алианса и Руската федерация: Четвърт век: В началото Путин застана до САЩ - защо, как и кога се счупи всичко?

Реалността днес – почти 3 години от старта на най-унищожителната война в Европа след Втората световна война, всъщност и в света за този период от време. И ново припомняне – как на 10 февруари, 2022 година, руският външен министър Сергей Лавров най-нагло излъга, че руските войници, които бяха на границата с Украйна, включително в Беларус, са само на учение и няма да има война. Той обвини Запада, че играе драма и дори трагедия – и само 2 седмици по-късно цял свят видя какво се случи:

На този фон, в периода 14-16 февруари предстои да се проведе ежегодната Мюнхенска конференция по сигурността. Там се очаква да има по-конкретно развитие относно плана на Доналд Тръмп как да бъде спряна войната в Украйна. Засега е известно, че Тръмп няма да дойде в Германия, но вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и пратеникът за мир в Украйна на Тръмп генерал Кийт Келог ще бъдат там: Пратеникът на Тръмп: Путин трябва да последва примера на Зеленски, за да има преговори

Редките минерали в Украйна

Предвид факта, че украинският президент Володимир Зеленски успя да накара президента на САЩ Доналд Тръмп да заговори открито за сделка, чрез която Съединените щати да спечелят от залежите от редкоземни елементи и Украйна да спечели необходимата американска подкрепа, за да удържи Путинова Русия, украинският депутат Данило Гетманцев написа нещо доста интересно в официалния си канал в Телеграм. Нямаме какво да предложим толкова на американците, убеден е той.

Защо, при положение, че е ясно, че в Украйна има огромни залежи на уран, на литий и т.н.? е „Не тайна, че през последните 30 години всички разрешения за търговски интересни находища вече са раздадени на "уважавани" хора. Толкова "уважавани", че ги получиха практически безплатно. Тоест няма какво или почти нищо да се предложи на партньорите. Следователно първият въпрос е връщането на незаконно откраднатите депозити на народа на Украйна“, уточнява Гетманцев. Той директно посочва Микола Злочевски, който е известен украински олигарх и бивш украински екоминистър. Злочевски е известен като двигателя на "Бурисма" - компанията, в която се появи Хънтър Байдън, синът на бившия президент на САЩ Джо Байдън. Точно с нея беше забъркана т.нар. "украинска афера". Тя избухна след като на бял свят излязоха скандални видеозаписи от времето, когато Джо Байдън беше вицепрезидент на Барак Обама, във втория му мандат. По същество – единият от записаните, чийто глас прилича на този на Джо Байдън, настоява Украйна да смени главния си прокурор. Но когато Байдън дойде на власт, Белият дом публикува стенограма на проведения на 25 юли разговор между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Тогава в медиите беше разгласено, че Тръмп е искал украинските власти да разследват Хънтър Байдън. Припомнете си цялата история в детайли: Разследването срещу Хънтър Байдън по "Украинската афера": От ФБР изтекоха нови подробности

"Злочевски сега продължава да получава значителни приходи от украински залежи, порейки топлите вълни на Средиземно море с красивата си яхта "Кариана" - героинята на няколко блокбъстъра на украински разследващи журналисти. Нека бъдем честни - Злочевски е най-омразният, но определено не е изключение, защото кражбата на недра е въпрос на "чест" за всеки уважаващ себе си олигарх от миналото. Следователно първият въпрос е въпросът за одит на всички находища на полезни изкопаеми и връщането им на хората. И нека бъдем честни – той трябва да бъде решен независимо от интересите на САЩ или други партньори. Това е наша работа. След разрешаването ѝ е възможно залежите да бъдат прехвърлени на чуждестранен инвеститор при взаимно изгодни условия, но със сигурност без облаги със справедлив дял от цената на това, което е добито и за предпочитане след това преработено в Украйна, което трябва да бъде получено от народа на Украйна. Затова започваме с ревизия и одит. Подготвям съответно обръщение до Съвета за национална сигурност и отбрана. Това определено е въпрос на национална сигурност", подчертава Гетманцев.

Припомняме, че Зеленски отново показа публично, пред Reuters, карта с находищата на редки минерали и елементи в Украйна. От нея добре се видя, че например почти цялото количество уран, което се крие в украинските земни недра, е в района на Одеса. Украинският президент посочи, че 20% от залежите на редки минерали, елементи и полезни изкопаеми, вече са под руски контрол, но 50% от украинските въглища се владеят от Русия: Руското настъпление принуждава Украйна да затвори ключова въглищна мина: Какви ще са последиците?

По въпроса с редките елементи, Доналд Тръмп пак повтори, този път пред Fox News, че иска да направи с Украйна сделка за 500 млрд. долара и вече е отправил предложението към Киев:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Доста рязко увеличение на военната активност във войната в Украйна има през последните 24 часа съгласно официалните украински данни. Бойните сблъсъци за 10 февруари са 139 т.е. с 40 повече на дневна база. Руската армия запазва и нивото на бомбардировки с управляеми авиационни бомби – 140 са използвани през последните 24 часа. От тях цели 67 са хвърлени по цели в Курска област, т.е. на руска територия. Увеличен е и обемът на руския артилерийски обстрел – 6000 изстреляни снаряди за деня т.е. с 200 повече. Руснаците са използвали и 2853 FPV дрона т.е. ръст на дневна база с около 400, показват най-важните числа в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското – 47 руски пехотни атаки са спрени там. На второ място е Курска област – 27 руски пехотни атаки, като определено руската армия опитва да си върне инициативата след украинската изненада в района на Черкаска Конопелка, Фанасеевка и Руска Конопелка. В Новопавловското направление, което е съседно на Покровското, е имало 12 руски пехотни атаки. Също толкова са били в Лиманското направление, 9 са станали в съседното от север Купянско направление. Още 11 руски пехотни атаки отчита украинският генщаб в Торецкото направление – местата на боеве, които щабът отчита, все още са Торецк и Щербиновка, южно от града.

(КАРТА) Украинците успяха да контраатакуват в най-западния участък на боевете по южната дъга при Покровск и да заемат позиции както в Котлино, така и в Пищане. В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има геолокализирани видеокадри, показващи украинския успех в Пищане, както и лек руски напредък в източната част на Удачно. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец е категоричен – явно руската армия изпитва затруднения в опитите си да продължи да опитва да заобиколи Покровск от юг на запад, макар да хвърля на участък от 15 километра части и на Втора, и на 42-ра общовойскова армия. "Противникът все още не може да превземе нито Успеновка, нито Удачно, нито Зверово. Да, в Успеновка се водят упорити боеве, има руски войници вече в границите на селището, както в Зверово, но явно спират. В момента противникът не успя да реши основната си задача в Покровското направление - да заобиколи Покровск от запад и да пресече пътя към Павлоград", пише Машовец в нов свой анализ. Руската армия успя да напредне за последните 3 години само в района на Воздвиженка, т.е. изток-североизток, и е на 600 метра от магистралата Покровск – Константиновка – Бахмут, отчита Машовец. Според него, руснаците още имат достатъчно сили да превземат Барановка и да прекъснат магистралата, но засега не успяват. Елисаветовка, Тарасовка и Зелено поле, които са в същия район – на запад от Воздвиженка, също не падат под пълен руски контрол.

Заключението на Машовец – руското военно командване твърде бързо е помислило, че може да пробие Покровск след падането на Селидово и Курахово, а така и не се справи досега с останалите украински позиции в Новопавловското направление (Андреевка, Зеленовка, Константинопол) и не успя да напредне към Днепропетровска област и дори да влезе в нея, за да постави под по-голямо напрежение Покровск. Руски военни части още са ангажирани в Новопавловското направление и не могат да помогнат в Покровск. Може би ще има скоро прегрупиране на руската армия, смята Машовец. Данни на украинския военен телеграм канал "Офицер+" подсказват, че вероятно това ще се случи наистина скоро – според канала Андреевка вече на практика е в руски ръце, а украинският военен Станислав Бунятов пише също в Телеграм, че в селото руските войници вече създават числено превъзходство. Печелим време преди същинската битка за Покровск, коментира още украинският канал в друга публикация.

Що се отнася до Курска област, севернокорейците отново се появиха и помагат на руската армия при Свредликово и Николаевка. Украинският информационен източник NOELReports отчита, че със севернокорейска помощ са превзети някои украински позиции в двете села. Само че Константин Машовец посочва, че украинската армия пак е атакувала с успех в Свердликово и се бие при Уланок и Плехово – напредъкът е между 5 и 5,5 километра. Руският военнопропаганден телеграм канал „Два майора“ не се съгласява – според него, руснаците засега печелят в Свредликово. Показателно обаче е, че най-известният руски военен канал "Рибар" не публикува обзор – а "Два майора" признава, че в Двуречна има украинска контраатака (Купянското направление), но я обявява за неуспешна. Самата информация обаче потвърждава думите на Константин Машовец от почивните дни, че руската армия още не може да постави под пълен контрол района на Двуречна, който е северен фланг на Купянск:

Вчера, 10 февруари, украинският министър на отбраната Рустем Умеров обяви старт на революционен проект Drone Line. Идеята – интеграция на пехота и дронове в избрани армейски части. Те ще създадат зони от 10-15 километра, в които ще действат и там руската армия няма да може да напредва без да понесе много големи загуби. Всичко се върти около координация на работата с дронове и включването на пехота за „доразчистване“ след безпилотните летателни апарати. Засега проектът започва в пет формирования на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ): WSJ: Войната в Украйна вече е хора срещу машини

