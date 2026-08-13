"Спри - или няма да имаш 50 млн. долара годишно": Полша възобнови скандала с Мъск за Starlink, Украйна може да пострада

На 12 август полският външен министър Радослав Сикорски разкритикува отново Илон Мъск - собственика на сателитната мрежа Starlink - заради решението да се изключи Полша от европейската роуминг зона. Спътниците на Starlink са от жизненоважно значение за въоръжените сили на Украйна, а достъпът до тях (от името на украинската армия) се заплаща от полското правителство. „Ей, Илон Мъск, голям човеко, спри да дискриминираш полските потребители на Starlink, иначе може да преосмислим плащането на 50 милиона долара годишно за твоите услуги“, написа Сикорски в X.

Пореден сблъсък

Коментарът за „големия човек“ изглежда е препратка към последния път, когато Сикорски и Мъск се сблъскаха словесно.

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През март 2025 г. Мъск каза на Сикорски: „Млъкни, дребни човече“, след като министърът изрази опасения, че достъпът до Starlink за Украйна може да бъде прекъснат.

Заплахата на Сикорски от 12 август да прекрати абонамента на Полша за Starlink, също споменава такса от 50 милиона долара годишно. По-рано той беше посочил същата сума като разходите за осигуряване на половината от 42 000 терминала в Украйна.

Към момента не е ясно дали Сикорски заплашва да прекрати плащанията на Полша за достъп до Starlink за Украйна, или дали сумата от 50 милиона долара се отнася до друг абонамент, специално за Полша.

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Hey, @elonmusk, big man, stop discriminating Polish users of Starlink or we might re-think paying you $50 million p.a. for your services. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 12, 2026

Полша е изключена от европейската карта на Starlink

Планът роуминг на Starlink позволява на клиентите да използват интернет абонамента си в чужбина. Той обединява около 30 европейски държави и региони в една-единствена зона за пътуване, но Полша не е включена в нея.

Държавата изрично е посочена като „третирана като Полша – само за ползване на територията на страната“. На уебсайта на Starlink не се дава обяснение защо Полша се третира по различен начин.

„От 17 август полските потребители, ползващи услугата Starlink Roam, ще бъдат третирани по-неблагоприятно в сравнение с клиентите от други европейски държави“, написа в X полският министър на цифровите технологии Кжищоф Гавковски.

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Освен Полша, Кипър е единствената друга държава от ЕС, която не е включена в свободната зона. Украйна също не е включена, а също Молдова и държавите от Западните Балкани, които не са членки на ЕС.

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„Поисках от SpaceX спешно да възстанови равното третиране на полските клиенти на компанията. Ако причината са „местни регулаторни изисквания“, очаквам от тях да посочат конкретните разпоредби“, написа Гавковски. „Полските граждани не могат да бъдат третирани по-неблагоприятно просто защото така е решила една глобална корпорация".