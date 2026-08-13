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Има ли риск за горивата? "Лукойл" с важна новина за цените

13 август 2026, 14:53 часа 328 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Има ли риск за горивата? "Лукойл" с важна новина за цените

Нефтът за "Лукойл Нефтохим Бургас" е договорен до края на септември. В момента се водят преговори за доставките през октомври. Така че нефт има, ще има, горива има и ще има. Това увери особеният търговски управител на групата компании на "Лукойл" в България Евгени Симеонов. Той посочи, че всички количества нефт се закупуват от световни гиганти. И добави, че "Лукойл“ не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества.

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"Никога не се е случвало това. Купуваме нефт само от световни гиганти", заяви той. По думите на Симеонов преработката в рафинерията през последните два месеца е значително повишена. В началото на годината тя е била около 450 000 тона, като през юни е достигнала 527 000 тона, а през юли е била 560 000 тона преработен нефт. Симеонов посочи, че ликвидността на предприятието се подобрява и са преодолени рисковите сценарии за касови разриви.

По думите му юли е бил най-добрият месец за "Лукойл Нефтохим Бургас“ през 2026 г., като плановете са били преизпълнени многократно. Той посочи и резултатите на "Лукойл България“, която по думите му отчита най-добрия месец в историята си за последните пет-шест години в България. Преизпълнението на плана е над 30 на сто.

Цените на горивата

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"Ние успяваме да поддържаме приемливи цени на горивата в България, които очакваме в следващите месеци да се понижат“, каза той и допълни, че не се очаква шоково поскъпване на горивата и че това е било избегнато.

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Той каза, че очаква подобрение на положението с цените през септември и нормализиране на пазарите на горива.

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Лукойл Нефтохим цени на горивата
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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