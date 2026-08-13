Yettel раздава 25 смартчасовника HUAWEI WATCH GT 6 по случай годишнината си

Клиентите могат да участват за над 1 милион награди в мобилното приложение на оператора

По случай 25-годишнината си Yettel продължава юбилейната кампания в мобилното приложение с нови награди за своите клиенти. Те могат да участват в кампанията всеки ден и да се радват на различни изненади - технологични награди, допълнителен мобилен интернет, достъп до дигитални услуги и специални отстъпки.

Всички, които се включат до 16 септември, имат шанс да спечелят един от 25 смартчасовника HUAWEI WATCH GT 6 – символично по един за всяка година от историята на компанията. Част от устройствата могат да бъдат спечелени като моментни награди, а други ще бъдат раздадени чрез специална томбола. Победителите ще могат да избират един от двата варианта на HUAWEI Watch GT 6 - 46 мм в черно или по-компактния 41-милиметров модел в златист цвят.

Участието е достъпно директно в мобилното приложение Yettel и не изисква покупка. Потребителите трябва да използват последната налична версия (6.5.4 или по-нова) и да открият банера на кампанията на началния екран. Те могат да участват веднъж на ден, всеки ден в рамките на кампанията, като веднага разбират каква награда са спечелили. Сред възможностите е и участие в томболата за един от смартчасовниците HUAWEI Watch GT 6.

Кампанията носи и възможности за повече забавление, свързаност и дигитално съдържание. Клиентите с абонаментни планове могат да спечелят два месеца безплатен достъп до стрийминг платформата VOYO или три месеца безплатно използване на облачната услуга Yettel Cloud.

Сред наградите е и 24-часов пакет с неограничени мегабайти на максимална скорост за потребителите с абонаментни планове. Той позволява свободно използване на мобилен интернет за видео, музика, работа или комуникация онлайн в рамките на едно денонощие. За клиентите на предплатени услуги са предвидени допълнителни пакети – 2000 MB с валидност 7 дни или 1000 MB с валидност 3 дни.

Участниците могат да спечелят и промокодове за покупки от онлайн магазина на Yettel. Сред тях са 10% отстъпка за аксесоари и 5% за смарт джаджи.

В инициативата могат да се включат както настоящи клиенти на Yettel, така и хора, които не са клиенти на оператора, но са регистрирани потребители в приложението.

Юбилейната кампания е част от инициативите, с които Yettel отбелязва 25 години от началото на своята история. Мобилното приложение дава на клиентите възможност да управляват услугите си от едно място – да следят потреблението си, да проверяват оставащите мегабайти, да плащат месечни сметки, да презареждат предплатени номера и да получават актуална информация за предложенията на оператора. По време на кампанията към тези възможности се добавя и шансът за нова награда всеки ден.

Повече информация за актуалните награди, начина на участие и пълните условия на кампанията е достъпна в приложението Yettel и на сайта на оператора.