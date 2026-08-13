Къмпинг за начинаещи или как да избягаме от глада в гората

Всички знаем този сценарий. Палатка, звезди, изгреви, залези, прохладна гора или див плаж, като от картичка… Планирате го с месеци, накупили сте всякакво оборудване - сгъваеми столове, химическа тоалетна, соларни фенери, препарат срещу комари, който мирише на авиационно гориво, спални чували за -32 градуса, експедиционна посуда и естествено - газово котлонче с размер на чаена чинийка.

По традиция първата вечер започва с епична амбиция. Всички се правят на Беър Грийлс, но с желание за петзвездна кулинария на открито. Резултатът? Забравени дървени въглища, силен вятър, изгасено котлонче, половин час борба със запалката, три изхабени кибрита, и накрая — наполовина сурова, наполовина изпепелена наденица, изпускана два пъти в тревата или пясъка. А за миенето на мазната тава с туба от минерална вода или на чешмата (ако я има) със студена вода и речен чакъл, дори няма да отваряме дума.

Е, приятели, ерата на къмпинг мъчението официално приключи. Време е да пенсионираме скарата, газовото котлонче и паленето на огън с мокри дърва и да приветстваме новия национален герой на българския летовник: To Go асортимента на Кауфланд.

Представете си следната картина: пристигате на планираното място, разпъвате палатката, нивелирате кемпера или караваната. В добрия случай сте добре подготвени с енергийна автономност - газ, соларни панели и т.н., но ако сте начинаещ, вероятно просто ще имате обикновена хладилна чанта и няколко туби с вода. Дори да акостирате на обетован къмпинг, сетването на бивака винаги отнема повече време, отколкото си представяте и все не остава достатъчно време за изпипване на детайлите. Накрая всички искат да се насладят на питието, но не и да надуват шалтета и да се опушват на барбекюто…

Но да се върнем към картината: жегата вече е 35 градуса, морският бриз гали носа ви, а в багажа ви чака не сурово месо, което отчаяно се бори за живота си, а готов, перфектно приготвен обяд. Никакво белене на картофи с джобно ножче, никакво димене, никакво рязане, варене на ориз и никакви загорели тенджери.

Просто минавате през To Go секцията в Кауфланд преди да поемете към дивото и правите най-умната инвестиция за ваканцията си:

● Сочни кюфтенца и кебапчета, които нямат нужда от два часа разпалване на дървени въглища и въоръжен конфликт със съседната каравана за сянката.

● Свежи, богати салати, които не изглеждат така, сякаш са преживели тридневна буря в багажника.

● Вкусни сандвичи, бургери, тортили и готови ястия, които имат вкус на домашно приготвени, а не на космическа храна за астронавти.

Защото истинската свобода на къмпинга не е в това да прекараш три часа в готвене с подръчни средства на полеви условия. Истинската свобода е да си извадиш кутията, да чуеш познатото „щрак“ на все още студената напитка, да си вдигнеш краката на сгъваемия стол и да хапваш вкусно, докато гледаш как съседът по палатка отчаяно се опитва да запали мокри дърва. Или просто да се насладиш на залеза, без онова натрапчиво чувство, че ТРЯБВА нещо да правиш.

Кауфланд To Go е вашият личен главен готвач, който не заема място в хладилната чанта, не иска бакшиш и винаги е с топ качество. Вземаш, отваряш, наслаждаваш се и продължаваш да почиваш. Защото ваканцията е за почивка, а не за кулинарен оцеляващ експедиционен курс! А и с тия цени по морето, по този начин ще можете да си позволите следващото приключение съвсем скоро, а не чак догодина.