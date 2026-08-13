Путин като адмирал на Курилските острови - възможно най-далеч от украинските дронове. Япония с остър протест

На 13 август Владимир Путин за първи път откакто е президент на Русия (от 2000 г. с някои прекъсвания до днес) посети Курилските острови, по-конкретно един от тях - Итуруп. Путин многократно е посещавал Сахалинска област в Далечния изток, но за първи път включва в програмата си и Курилските острови. Това направи впечатление и неслучайно предизвика и реакция от страна на японското външно министерство. Японският външен министър Тошимицу Мотеги заяви днес, че "четирите северни територии, включително Итуруп, са по същество японска територия както исторически, така и в съответствие с международното право", цитира го Kyodo News.

Това е неизменна позиция на Япония още от края на Втората световна война, когато островите Итуруп, Кунашир, Шикотан и групата Хабомаи са завладени от СССР след капитулацията на Токио. Япония продължава да ги смята за свои територии, незаконно окупирани от руснаците, и се стреми да върне островите под своята юрисдикция. Именно спорът за тези острови, наричани от Москва Курилски, е причина Япония и Русия все още да не са сключили мирен договор от 1945 година насам.

Снимка: kremlin.ru

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Четири и половина години след началото на войната срещу Украйна визитата на Путин изглежда има за цел да покаже както за вътрешната аудитория, така и за наблюдателите в чужбина, че Русия няма да прави териториални отстъпки, включително на Япония, която призова спорните острови да й бъдат върнати, пише Kyodo News.

Руските победители, които загубиха война точно в Сахалин

Посещението на Путин на Курилските острови очаквано бе използвано за целите на руската пропаганда, като на среща с губернатора на Сахалинска област Валерий Лимаренко той заяви: "Всичко е за победата" и "Такива са нашите хора. С генетичния код на победители" - заявленията му са публикувани на сайта на Кремъл.

Иронията обаче е, че именно там, в Далечния изток, в началото на XХ век, Русия губи Руско-японската война (1904–1905 г.), когато руският флот и армия са напълно разгромени и Руската империя остава без южната част на Сахалин - именно мястото, на което днес Путин говори за "генетичния код на победителите".

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Снимка: kremlin.ru

Путин избяга чак на другия край на света, за да се качи на истински кораб

Покрай това посещение на Путин в Сахалин впечатление направи и друго. Вчера той се качи на борда на гвардейския ракетен крайцер "Варяг", флагмана на руския Тихоокеански флот. Ако съпоставим това с начина, по който само преди по-малко от месец, на 26 юли, той прие военноморския парад в Санкт Петербург - разликите няма как да не останат незабелязани. Още: Путин се оплака, че НАТО сега му прониквало в Азиатско-тихоокеанския регион

В Санкт Петербург парадът се проведе в много необичайна обстановка - буквално в задния двор на Главното адмиралтейство. Там пред Путин бяха строени руски военни, а на стената зад тях имаше декор, на който се виждаше НАРИСУВАНА подводница, а не реални кораби. Санкт Петербург е в обсега на украинските дронове, така че Путин не събра кураж за истински парад. Вчера обаче, в Сахалин, той се качи на борда на истински кораб, защото Сахалин е на около 8000 км от украинската граница и, поне засега, опасността от украински дронове там е малка.

Путин в Сахалин

Путин в задния двор на Главното адмиралтейство в Санкт Петербург. Снимки: kremlin.ru

Putin arrived at the Main Admiralty in St. Petersburg for Russia's Navy Day



At the same time, residents in the city center reported widespread mobile internet outages, with users complaining about problems accessing Telegram, ChatGPT, Steam, and other online services.



Russia's… pic.twitter.com/uvwyjp5nyb — NEXTA (@nexta_tv) July 26, 2026